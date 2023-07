Invincible, Ubisoft svela il primo videogioco del capolavoro a fumetti

Invincibile, la serie di Robert Kirkman che ha rappresentato uno dei capisaldi del fumetto occidentale, ora ha anche il suo primo videogioco per opera di Ubisoft.

La serie rappresentò all'epoca una vera svolta per il modo in cui i supereroi venivano raccontati nei fumetti, e oggi potete recuperarla con una nuovissima edizione Omnibus che trovate su Amazon.

In maniera similare al lavoro fatto da The Boys, anch'esso sbarcato su Amazon Prime Video come Invincible e arrivato nel mondo videoludico, ma con un crossover tratto dalla serie e non dai fumetti.

Ad Ubisoft non mancano quindi i progetti, mentre tra i tanti videogiochi in sviluppo ci sarebbe anche un remake di Assassin's Creed Black Flag, tanto per non farsi mancare nulla.

Poco fa il publisher francofono ha svelato Invincible: Guarding the Globe un nuovo progetto e il primo videogioco in assoluto dedicato al fumetto di Kirkman.

Invincible: Guarding the Globe è un gioco di ruolo idle a squadre ambientato nell'omonimo universo, con una nuova trama mai vista nei fumetti o nella serie TV.

Ecco come viene descritto da Ubisoft:

«Al fianco di Cecil Stedman, agente del governo a capo della Global Defense Agency, dovrai reclutare, gestire e inviare in azione gli eroi che avranno l'incarico di sventare gli attacchi criminali in svariati punti del pianeta. Ma ben presto sarà chiaro che questi criminali sono aiutati dai più inaspettati degli alleati, i cloni degli eroi di Invincible…»

Ovviamente, lo avrete capito dal trailer, si tratta di un gioco destinato unicamente ai dispositivi mobile.

Sarà possibile per altro scegliere la propria squadra dal set di eroi, e gestire combattimenti idle in background mentre sarete comodamente impegnati a fare altro.

Se vi interessa, potete già preregistrarvi per Invincible: Guarding the Globe sul sito ufficiale, sia per iOS che Android.

