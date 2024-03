Un gestionale intergalattico gratis da ora su Game Pass

Xbox Game Pass ha confermato il nuovo gioco in arrivo sul servizio in abbonamento oggi, 26 marzo 2024.

Come quasi sempre accade, Game Pass (fatelo vostro anche voi su Amazon) rivela i giochi in arrivo in gruppi, visto che sapevamo che questo titolo fosse in arrivo.

Da oggi potete infatti installare Terra Invicta, un interessante gestionale fantascientifico attualmente in modalità Game Preview che potete provare con un abbonamento al servizio di Microsoft.

La descrizione del gioco recita:

È stata rilevata una sonda extraterrestre in avvicinamento verso la Terra. All'insaputa dell'umanità, una forza aliena ha raggiunto gli angoli remoti della Fascia di Kuiper e ha iniziato a scavare in un pianeta nano per prepararsi all'invasione. Vista l'incapacità delle nazioni della Terra di unirsi per fare fronte all'arrivo alieno, svariati gruppi transnazionali di leader politici, militari e scientifici dalla mentalità affine hanno sviluppato dei canali segreti per coordinarsi. Le intenzioni aliene sono incerte, portando alla nascita di fazioni guidate dalla speranza, dalla paura o dall'avidità. Tu controllerai una di queste fazioni. Un'invasione aliena ha spaccato l'umanità in sette fazioni ideologiche, ognuna con una visione unica per il futuro. Conduci la tua fazione per prendere il controllo delle nazioni della Terra, espanderti nel sistema solare e combattere le flotte nemiche in battaglie tattiche.

Per poter poter scaricare il gioco senza alcun costo aggiuntivo dovete essere in possesso di un regolare abbonamento a Game Pass. Vi basterà poi recarvi nella pagina del titolo per poterlo scaricare gratis.

