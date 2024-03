Xbox Game Pass, uno dei giochi gratis di aprile disponibile in anticipo da oggi

Xbox Game Pass ha confermato l'arrivo anticipato di uno dei giochi che sarebbero sul servizio in abbonamento ad aprile, ma che invece arriva oggi, 23 marzo 2024.

Come quasi sempre accade, Game Pass rivela i giochi in arrivo in gruppi, ma stavolta c'è stato un annuncio a sorpresa.

Rispetto alla lista dei giochi già annunciati per marzo e per aprile, che potete recuperare a questo indirizzo, è F1 23 a tagliare in anticipo il traguardo di Xbox Game Pass.

Come ha svelato lo stesso profilo ufficiale di Xbox Game Pass, F1 23 è disponibile da questo momento per tutti gli abbonati:

F1 23 sarebbe infatti dovuto arrivare all'interno di Xbox Game Pass il 2 aprile, ma Xbox ha deciso di lanciare in anticipo il racing game all'interno dell'abbonamento.

F1 23 è ovviamente il videogioco ufficiale del 2023 FIA Formula One World Championship.

Il nuovo capitolo dell'appassionante modalità narrativa "Braking Point" è pieno zeppo di accese rivalità e corse a folle velocità. Nel titolo troverete nuovi circuiti di Las Vegas e Qatar e nuove ricompense e potenziamenti in F1 World. Le nuove bandiere rosse introducono un elemento strategico degno di nota, mentre la configurazione Lunghezza gara 35% garantisce ancora più azione ed emozioni.

In F1 23 troverete le auto aggiornate al 2023 (ovviamente) con i 20 piloti e le 10 scuderie ufficiali della F1. Inoltre, la F2, la miglior palestra per la F1, si arricchisce con i contenuti della stagione 2023, tra cui le nuove vetture e i nuovi piloti presenti nel paddock.

Per poter poter scaricare il gioco senza alcun costo aggiuntivo dovete essere in possesso di un regolare abbonamento a Game Pass. Vi basterà poi recarvi nella pagina del gioco scelto per poterlo scaricare gratis.

