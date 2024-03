Xbox Game Pass ha già 9 giochi gratis confermati ad aprile

Il mese di aprile si preannuncia già particolarmente promettente per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: anche se non abbiamo ancora per ovvi motivi una lista completa con tutti i titoli disponibili, il servizio in abbonamento ha già confermato ben 9 giochi gratis in arrivo.

Dopo il reveal dei primi giochi di aprile, gli ultimi annunci arrivati dal Future Games Show e riepilogando le informazioni già in nostro possesso, la lista di titoli in arrivo si è decisamente allungata, rivelandosi davvero interessante.

I fan iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) possono dunque prepararsi a un nuovo mese ricco di grandi novità: di seguito vi riepilogheremo tutti i giochi già confermati per aprile, che ovviamente potrebbe allungarsi ulteriormente nelle prossime settimane.

Xbox Game Pass: tutti i giochi gratis confermati ad aprile 2024

Ark: Survival Ascended - 1 aprile

- 1 aprile F1 23 (Cloud) - 2 aprile

- 2 aprile Superhot: Mind Control Delete - 2 aprile

- 2 aprile Turbo Golf Racing 1.0 - 4 aprile

- 4 aprile Botany Manor - 9 aprile

- 9 aprile Harold Halibut - 16 aprile

- 16 aprile Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 aprile

- 23 aprile Another Crab's Treasure - 25 aprile

- 25 aprile Manor Lords - 26 aprile

Tra i nuovi giochi gratuiti in arrivo spiccano in particolar modo Ark Survival Ascended, ultima edizione del celebre survival game, ed Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, gioco di ruolo pensato per raccogliere l'eredità di Suikoden.

Potrebbe valere la pena di tenere d'occhio anche Another Crab's Treasure, un divertente soulslike con un granchio protagonista, e Harold Halibut, un'avventura in Claymation con un buon potenziale.

Possiamo soltanto attendere eventuali ulteriori annunci ufficiali per scoprire con quali altri titoli si allungherà questa lista, ma nel frattempo potete già iniziare a segnare questi titoli sul vostro calendario.

L'appuntamento più atteso da tantissimi giocatori arriverà però il 28 marzo 2024, quando sarà ufficialmente disponibile Diablo 4 su Game Pass, primo gioco Activision Blizzard ad arrivare sul servizio in abbonamento dopo l'acquisizione.

Tuttavia, se giocate su PC, dovrete assicurarvi di scaricare anche l'app dedicata: sembra sia infatti un requisito aggiuntivo necessario anche per la versione gratuita.