Un atteso GDR è stato rinviato per paura di Baldur's Gate 3

Titoli come Baldur's Gate 3 sono così importanti da catalizzare l'attenzione pubblica e, di conseguenza, monopolizzare i giorni che circondano il day one. Talmente tanto che gli sviluppatori di Stray Gods hanno deciso di rinviare il loro progetto.

Il grande ritorno della saga di Baldur's Gate, che di recente si è riproposto in una edizione di pregio su Amazon, è uno di quelli attesi da tantissi fan.

Anche perché si prospetta essere un'avventura davvero epica, con addirittura 17mila finali differenti (più o meno) alla fine di una narrativa importante.

Nella quale, tra le altre cose, potrete prendervi anche una piccola rinvicita con la stampa, grazie ad una funzionalità particolare.

Insomma, Baldur's Gate 3 sembra un videogioco in grado di prendersi abbondantemente i suoi spazi nelle prossime settimane, tanto da far capitolare anche gli altri sviluppatori.

Stray Gods, avventura che vi metterà nei panni di una donna che deve dimostrare la sua innocenza davanti agli dei greci attraverso la magia della canzone, è stato posticipato di una settimana.

Il lancio era previsto il 3 agosto, esattamente il giorno in cui Baldur's Gate 3 è stato riposizionato, ma è stato spostato al 10 agosto.

L'annuncio è arrivato tramite Twitter, con la spiegazione delle motivazioni per cui il team di sviluppo ha deciso di operare questa scelta.

Oltre a dei motivi tecnici legati all'ottimizzazione del gioco su console, il team di sviluppo ha spiegato che proprio il titolo di Larian Studios è stato fondamentale nel decidere di modificare la data di uscita:

«Vogliamo che tutti abbiano ampio spazio per dare un'occhiata a Stray Gods quando verrà lanciato. Baldur's Gate 3 è molto atteso (anche da noi!) e vogliamo dare spazio ai nostri fan per celebrare Stray Gods.»

Una scelta del tutto comprensibile, e saggia, da parte di un team che propone un gioco pur interessante ma sicuramente meno forte a livello mediatico di Baldur's Gate 3.

Per chi fugge dalla concorrenza c'è chi, invece, decide di affrontarla. Proprio Baldur's Gate 3 che, almeno su console, arriverà lo stesso giorno di Starfield. In attesa della versione Xbox del gioco, che non è del tutto scomparsa.