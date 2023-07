Baldur's Gate 3 avrà ben 17.000 finali diversi (più o meno)

Se pensavate che Baldur's Gate 3 potesse non impressionare più di quanto abbia già fatto, probabilmente sarete costretti a ricredervi: il nuovo GDR di Larian promette di essere un'opera estremamente ambiziosa e in grado di garantire ampia libertà ai giocatori, come dimostrato dai suoi numerosi finali di gioco.

Il terzo capitolo della serie (trovate i primi due episodi su Amazon) rappresenterà anche un ritorno in grande stile per una serie rivoluzionaria di giochi di ruolo, con un livello di dettaglio difficilmente raggiungibile da altre produzioni.

Una cura dimostrata anche nel modo in cui potrà concludersi la nostra avventura: come riportato da GamesRadar+, il canale YouTube Fextralife ha svelato di essersi messo in contatto con Chrystal Ding, lead writer di Baldur's Gate 3, confermando che saranno disponibili ben 17.000 finali diversi.

Naturalmente occorre fare attenzione quando si parla di questa cifra: ovviamente si parla di semplici variazioni sulla conclusione della storia, lasciando intendere che ogni nostra piccola azione avrà delle conseguenze.

Non ci è stato infatti ancora rivelato quali saranno i finali "principali" che potranno essere oggetto di modifiche, ma pare che il numero "17.000" stesse particolarmente a cuore a Larian, dato che uno degli sviluppatori ha immediatamente ricondiviso la notizia dopo essere stata confermata nel video.

Insomma, pur mantenendo sotto controllo le aspettative, resta comunque una cifra impressionante e che ci conferma, ancora una volta, che Baldur's Gate 3 sarà un'avventura davvero personale per ogni singolo fan.

Prima di poter effettivamente vedere in azione questi finali, ci vorrà però molto tempo: una campagna potrebbe infatti arrivare a durare ben 200 ore.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 arriverà il 3 agosto su PC e il 6 settembre su PS5: è attualmente prevista anche una versione su Xbox, ma sarà necessario avere un po' di pazienza.

Un aspetto decisamente affascinante, per i fan che amano sperimentare, sarà la possibilità di resettare razza e classe del nostro personaggio anche all'interno di una campagna già avviata, senza dover necessariamente riavviare il gioco.