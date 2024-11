Un assaggio di PlayStation The Concert, in arrivo anche in Italia

Sony Interactive Entertainment ha lanciato un nuovo trailer per promuovere PlayStation The Concert, un evento musicale dal vivo che celebrerà le colonne sonore di alcuni dei videogiochi più amati di sempre, come God of War, The Last of Us, Horizon Zero Dawn e Ghost of Tsushima.

Questo concerto promette di offrire un'esperienza unica, combinando musica dal vivo, spettacolari visual multi-strato e un suono surround immersivo.

L'ensemble, composto da musicisti di fama internazionale, unirà strumenti classici e moderni per dare vita a brani composti da maestri come Gustavo Santaolalla (The Last of Us, che trovate su Amazon), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) e Bear McCreary (God of War).

Come riportato anche da PSU, il tour globale partirà nell'aprile del 2025 da Dublino, in Irlanda, e farà tappa in oltre 200 città nei due anni successivi.

Il fascino di queste colonne sonore è indiscutibile: chi non si è lasciato trascinare dal tema di Ellie in The Last of Us o non ha sentito i brividi con i cori ancestrali di God of War? Poco sotto, un assaggio.

La prima parte del tour nel Regno Unito toccherà alcune delle principali arene, tra cui la Utilita Arena di Birmingham, la First Direct Arena di Leeds e la OVO Wembley Arena di Londra.

Sappiamo in ogni caso che tra le tappe c'è anche l'Italia, più in particolare la città di Bologna, sebbene ad oggi manchi ancora una data da segnare sul calendario.

Insomma, si tratta di un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte musicale che ha accompagnato le avventure epiche dei titoli PlayStation più iconici. Per chi ama i videogiochi e la musica, PlayStation The Concert si preannuncia un’esperienza indimenticabile.

