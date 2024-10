Arriva PlayStation Concert (e farà tappa anche a Bologna!)

PlayStation ha annunciato oggi sul suo blog ufficiale un nuovo tour di concerti, battezzato PlayStation: The Concert, che avrà per protagoniste le colonne sonore dei grandi successi videoludici dei PlayStation Studios. E se l'idea vi affascina, sappiate che tra le tappe abbiamo anche l'Italia e, in particolare, la splendida città di Bologna.

PlayStation: The Concert, leggiamo, debutterà il 15 aprile 2025 a Dublino e toccherà oltre 200 città in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e altri Paesi.

Tra i giochi che saranno protagonisti della musica live avremo saghe come The Last of Us (Gustavo Santaolalla), Horizon (Joris De Man), God of War (Bear McRary) e Ghost of Tsushima (Ilan Eshkeri).

Come leggiamo sul blog:

«Portando sul palcoscenico mondiale la musica dei videogiochi,PlayStation: The Concert è destinato a ridefinire il concetto di esperienza musicale. Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di un’esperienza musicale dedicata al gaming che incarna lo spirito d’innovazione di PlayStation e spalanca le porte a nuove possibilità, portando la musica dalla tua console ai palcoscenici di tutto il mondo».

A tal proposito, la produzione includerà grafiche multidimensionali e audio surround per trasportare gli spettatori nei mondi dei loro giochi preferiti. L'obiettivo è offrire un concerto profondamente coinvolgente che vada oltre la semplice esecuzione musicale, in modo che possiate in qualche modo sentirvi parte dei mondi dei giochi che tanto avete amato.

Tra le città già confermate abbiamo:

Dublino

Glasgow

Londra

Birmingham

Manchester

Leeds

Newcastle

Amsterdam

Parigi

Anversa

Francoforte

Stoccarda

Berlino

Amburgo

Dusseldorf

Lipsia

Monaco di Baviera

Oberhausen

Zurigo

Bologna

Budapest

Sofia

Vienna

Bratislava

Praga

Lodz

Copenhagen

Gotenburg

Oslo

Tampere.

Inoltre, l'annuncio ufficiale riporta anche una raccomandazione da parte di PlayStation:

«Per aiutarti a non perdere questo evento straordinario, i nostri partner offrono alla community PlayStation la possibilità di acquistare in anteprima i biglietti con il codice per l’accesso anticipato PLAYCONCERT24, utilizzabile dalle 16:00 CET di domani, mercoledì 16 ottobre 2024. I biglietti andranno a ruba!».

Ulteriori informazioni sulle date e sui biglietti saranno accessibili sul sito ufficiale, che non risulta ancora visitabile nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo.