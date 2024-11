PlayStation Portal starebbe per ricevere una nuova colorazione

Sony si starebbe preparando a lanciare una nuova variante di PlayStation Portal, il dispositivo portatile per lo streaming dei giochi PS5.

La "console" in questione sembra infatti aver trovato i favori del pubblico.

Del resto, proprio di recente un nuovo aggiornamento per PlayStation Portal ha introdotto il supporto ai giochi in cloud per gli utenti iscritti a PS Plus Premium, senza necessità di PS5.

Secondo quanto rivelato dal noto leaker "billbil-kun" (via PlayStation Lifestyle), PS Portal sarà presto disponibile in colore nero, inizialmente in quantità limitata e allo stesso prezzo della versione bianca originale.

Questo rappresenterebbe un significativo aggiornamento per il dispositivo, lanciato circa un anno fa esclusivamente in bianco per abbinarsi a PS5 standard.

L'unica variante finora era stata un'edizione limitata grigia per il 30° anniversario di PlayStation.

Nonostante l'insider non abbia fornito una data precisa per il lancio, ha confermato che la nuova colorazione sarà disponibile a livello globale.

Sony sembra intenzionata a valutare la domanda prima di procedere con produzioni su larga scala, suggerendo un approccio cauto al mercato.

PS Portal nera segnerebbe la prima vera espansione della linea di colori per questo dispositivo, aprendo potenzialmente la strada a future varianti.

Questa mossa potrebbe rinnovare l'interesse dei consumatori verso il prodotto, offrendo più opzioni estetiche agli utenti PlayStation.

Oltre al nuovo PS Portal, billbil-kun ha accennato che Sony ha in cantiere altro hardware e accessori, senza però fornire ulteriori dettagli.

Questo suggerisce che l'azienda giapponese continua a investire nell'espansione del suo ecosistema di prodotti legati a PlayStation 5.

Considerando che dopo un anno PS Portal continua a vendere e anche molto bene, sicuramente in futuro ne vedremo delle belle.

Questo, senza contare le certezze di Bloomberg, che parlano di lavori in corso su una nuova erede di PSP e PS Vita (diteci la vostra qui).