Un altro gioco a quanto pare non uscirà in versione fisica

Sono sempre di più, complici le console all-digital, i giochi che dicono no al supporto fisico, a cui presto se ne aggiungerà un altro di tutto rispetto.

Parliamo infatti di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, che segna il ritorno in grande stile di Kazuma Kiryu dopo la parentesi della saga di Judgment (trovate l'ultima avventura di Yagami su Amazon).

Del resto, sembra che i videogiochi in edizione fisica stiano arrivando alla loro fine, dopo Alan Wake 2 e ora anche il prossimo big SEGA ne farà di meno.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio ha pubblicato il tweet che conferma che il gioco sarà lanciato solo in formato digitale il 9 novembre di quest'anno, saltando completamente il formato fisico.

And next up to bat is…



Find out in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name available for download Nov 9, 2023. #LikeaDragonGaiden pic.twitter.com/HltCAw750H — RGG Studio (@RGGStudio) July 26, 2023

Le speculazioni su un lancio solo digitale sono iniziate il mese scorso, a giugno, quando un utente di Twitter ha affermato di aver ricevuto conferma dai rivenditori che non ci sarebbe stata un'uscita fisica.

Curiosamente, RGG Studio non ha mai commentato la questione, quindi il nuovo tweet è quanto di più vicino a una conferma.

Non sappiamo perché lo studio non rilascerà a quanto pare una versione fisica di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ma le ipotesi non mancano.

Con Alan Wake 2 Remedy Entertainment ha infatti dichiarato che l'uscita solo digitale è stata fatta per poter contenere i costi e mantenere un prezzo di 60 dollari, quindi potrebbe valere lo stesso anche per il prossimo gioco prodotto da SEGA.

Coì come è accaduto anche nel caso di alcune collection in arrivo, tra cui quella di Batman Arkham per console Switch, che a quanto pare non avrà tutte edizioni fisiche della trilogia.

Della cosa ne abbiamo parlato nel nostro speciale "Occhio Critico", in cui ci siamo detti stufi di vederci togliere le copie fisiche dicendo che lo fate per noi.