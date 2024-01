Tutti i Prince of Persia classici a 1,99 € su Epic Games Store

Ubisoft è pronta al rilancio di uno dei suoi franchise più celebri con Prince of Persia: The Lost Crown, ma a quanto pare è tempo di riscoprire anche i vecchi capitoli, offerti a prezzo davvero ridicolo.

Il nuovo gioco, che trovate anche su Amazon se non l'avete già preordinato, promette infatti di essere uno spin-off realmente sorprendente.

Advertisement

Prince of Persia: The Lost Crown sarà disponibile, lo ricordiamo, a partire dal 18 gennaio prossimo su console PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC.

Questo, senza dimenticare anche il discusso remake, di cui si sono perse le tracce ormai da mesi. Ora, però, su Epic Games Store potete mettere le mani su un gran numero di capitoli storici della serie di Prince of Persia a meno di due euro.

A questo link trovate infatti la pagina dedicata al franchise, con giochi come Prince of Persia: Sands of Time, Prince of Persia: Warrior Within e Prince of Persia: The Two Thrones a soli 1,99 € cadauno.

Anche Prince of Persia: The Forgotten Sands e il Prince of Persia del 2008 sn offerti allo stesso prezzo.

Insomma, si tratta di un'occasione perfetta per recuperare i grandi classici del passato dedicati al principe di Persia, in attesa del suo ritorno.

Ricordiamo in ogni caso che una demo gratuita del prossimo The Lost Crown verrà pubblicata su tutte le piattaforme dall'11 gennaio, come già annunciato in precedenza dallo sviluppatore.

In ogni caso noi il gioco lo abbiamo già provato e vi consigliamo di tenerlo d'occhio perché, come anticipato nel nostro resoconto delle prime tre ore, «Prince of Persia: The Lost Crown ci ha lasciato positivamente sorpresi».

Infine, Ubisoft ha svelato i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Prince of Persia: The Lost Crown: ci gira sui vostri personal computer? Scopritelo cliccando qui.