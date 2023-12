Il prossimo Prince of Persia non verrà più rinviato: è ufficiale

Ubisoft è pronta a rilanciare una delle sue serie più iconiche il cui ultimo capitolo non subirà alcun ritardo, una volta tanto. Prince of Persia: The Lost Crown è infatti entrato in fase gold.

Potete quindi attendere con serenità il titolo, e ordinarlo su store come Amazon se non l'avete già fatto, perché la data di uscita fissata da Ubisoft verrà rispettata.

Prince of Persia: The Lost Crown sarà infatti disponibile, lo ricordiamo, a partire dal 18 gennaio su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC.

La rivisitazione metroidvania della saga di Ubisoft si avvicina, nella speranza che possa farci dimenticare gli orrori del discusso remake, tutt'ora scomparso.

«A nome di tutto il team, non vediamo l'ora che tu metta le mani sul gioco ed esplori la Persia mitologica nei panni di Sargon», commenta Ubisoft confermando l'ingresso in fase gold del titolo e dando l'appuntamento ai giocatori per il 18 gennaio.

Tra l'altro, tra pochissimi giorni, potrete anche provare gratis Prince of Persia: The Lost Crown.

Una demo gratuita del gioco di Ubisoft verrà pubblicata su tutte le piattaforme dall'11 gennaio, ovvero una settimana prima della release definitiva del titolo, come già annunciato in precedenza dallo sviluppatore.

Noi l'abbiamo già provato e vi consigliamo di tenerlo d'occhio perché, come anticipato nel nostro resoconto delle prime tre ore, «Prince of Persia: The Lost Crown ci ha lasciato positivamente sorpresi, grazie a un gameplay ben studiato e soprattutto divertente, che dimostra come la svolta metroidvania potrebbe essere quella che serviva per dare una svecchiata al brand.», a dimostrazione delle potenzialità del progetto.

La speranza è che anche gli altri giochi Ubisoft in cantiere possano entrare in fase gold al più presto. Come Skull & Bones che ha svelato di recente l'ennesima data di uscita definitiva, sperando che sia quella giusta stavolta.