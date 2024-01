Prince of Persia: The Lost Crown, i requisiti ufficiali PC sono "principeschi"

Ubisoft è pronta a rilanciare una delle sue serie più iconiche con il nuovo Prince of Persia: The Lost Crown.

Il gioco, che trovate anche su Amazon se non l'avete già preordinato, promette infatti di essere uno spin-off realmente sorprendente.

Prince of Persia: The Lost Crown sarà infatti disponibile, lo ricordiamo, a partire dal 18 gennaio su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC.

Il metroidvania della saga si avvicina, quindi, nella speranza che possa farci dimenticare il discusso remake scomparso.

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, è il momento dei requisiti minimi e raccomandati per la versione PC.

Prince of Persia: The Lost Crown Requisiti PC

MINIMI

(1920×1080, 60 FPS, qualità grafica normale)

CPU: Intel Core i5-4460 3,4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3,1 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB di VRAM) o AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB di VRAM)

RAM: 8 GB (configurazione a doppio canale)

Spazio su disco rigido: 30 GB

Versione DirectX: DirectX 11

OS: Windows 10/11 (solo 64 bit)

CONSIGLIATI

(2560×1440 [2K], 60 FPS, qualità grafica alta)

CPU: Intel Core i7-6700 3,4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (4GB VRAM) o AMD Radeon RX 5500 XT (4GB VRAM)

RAM: 8 GB (configurazione a doppio canale)

Spazio su disco rigido: 30 GB

Versione DirectX: DirectX 11

OS: Windows 10/11 (solo 64 bit)

ULTRA

(3840×2160 [4K], 60 FPS, qualità grafica Ultra)

CPU: Intel Core i7-6700 3,4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB VRAM) o AMD Radeon RX 5500 XT (8GB VRAM)

RAM: 8 GB (configurazione a doppio canale)

Spazio su disco rigido: 30 GB

Versione DirectX: DirectX 11

OS: Windows 10/11 (solo 64 bit)

Ricordiamo che una demo gratuita del gioco verrà pubblicata su tutte le piattaforme dall'11 gennaio, come già annunciato in precedenza dallo sviluppatore.

In ogni caso noi il gioco lo abbiamo già provato e vi consigliamo di tenerlo d'occhio perché, come anticipato nel nostro resoconto delle prime tre ore, «Prince of Persia: The Lost Crown ci ha lasciato positivamente sorpresi».