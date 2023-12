Prince of Persia, il nuovo capitolo si mostra in anticipo e lo potrete provare gratis

Prince of Persia: The Lost Crown è uno dei progetti più interessanti tra quelli in arrivo da parte di Ubisoft e, a qualche ora dall'inizio dei The Game Awards 2023, è stato diffuso probabilmente in modo erroneo il nuovo story trailer del gioco, che annuncia anche l'arrivo di una demo gratuita.

Come riporta VGC, infatti, il filmato sarebbe trapelato prima del tempo rispetto alla pubblicazione nel corso dei The Game Awards 2023 (che iniziano tra poche ore e potete vederli qui!).

Advertisement

Il filmato era destinato ad essere uno dei tanti reveal/annunci dell'evento di Geoff Keighley, ma il canale PlayStation Brasile lo ha pubblicato in anticipo, per poi rimuoverlo in fretta e furia una volta realizzato l'errore.

Questo non ha impedito al mondo del web di scaricare il video e ricaricarlo prima che venisse messo offline dall'account ufficiale.

Eccolo qui, in una delle tante ricondivisioni:

Oltre a darci la possibilità di gettare un nuovo sguardo su quella che sarà la trama del gioco, il trailer ci dà la notizia che arriverà una demo gratuita del gioco dall'11 gennaio, una settimana prima dell'uscita ufficiale.

Prince of Persia: The Lost Crown sarà infatti disponibile, lo ricordiamo, a partire dal 18 gennaio su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC.

La rivisitazione metroidvania della saga di Ubisoft si avvicina, nella speranza che possa farci dimenticare gli orrori del discusso remake, tutt'ora scomparso.

Questo nuovo ritorno del Principe sembra sempre più convincente e, se la demo vi convincerà, sappiate che potete acquistarlo sempre su Amazon al miglior prezzo.

Così come recuperare il nostro resoconto della prova che abbiamo effettuato di Prince of Persia: The Lost Crown, in cui avevamo detto che «quanto visto in una mezz’ora di gioco ci ha fatto capire che il gioco è costruito su delle solide fondamenta, tra il suo ottimo combat system e un sistema di esplorazione più che valido».