Ricordate Prince of Persia Remake? Ubisoft ha novità "importanti"

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è sicuramente uno dei videogiochi più importanti in casa Ubisoft: il successo di questo grande capolavoro aveva contribuito a riportare in auge quello che sarebbe diventato uno dei suoi franchise più importanti.

L'annuncio di un remake dedicato (che potete prenotare su Amazon) aveva reso dunque molto felici gli appassionati di Prince of Persia... fino al momento del reveal vero e proprio, quando è apparso evidente a tutti come ci fossero ancora molti problemi da sistemare.

Un reveal così problematico che Ubisoft scelse di fare completamente dietrofront, ripartendo da zero e ascoltando i feedback dei fan, tornando dunque alla fase concettuale di sviluppo.

E dopo lunghissimi mesi di assoluto silenzio, il publisher ha deciso di rivelare una novità importante: con un post pubblicato su X per celebrare il 20esimo anniversario de Le Sabbie del Tempo, è stato confermato che lo sviluppo di Prince of Persia Remake sta procedendo nel migliore dei modi.

«Come sapete, l'appassionato team di Ubisoft Montréal sta reinventando questa storia leggendaria e oggi siamo lieti di annunciare che il progetto ha superato una importante pietra miliare interna e che lo sviluppo sta procedendo. Non vediamo l'ora di condividere di più in futuro!»

Non è chiaro quale sia effettivamente questa "pietra miliare interna" ma se non altro questo annuncio è la conferma che Prince of Persia Remake è ancora vivo e vegeto.

Se non si hanno più avute nuove vere informazioni è proprio perché lo sviluppo è sostanzialmente ricominciato da capo, dopo la pessima ricezione iniziale di fan e critica: non possiamo che augurarci che effettivamente questo rework stia dando i suoi frutti e ci porti ad avere il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo che la community merita.

Nel frattempo, vi ricordiamo che è in arrivo un nuovo reboot per la saga di Prince of Persia: poche settimane fa abbiamo avuto l'opportunità di provare per voi The Lost Crown.