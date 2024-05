Tomb Raider Remastered, la versione fisica è ufficiale!

Tomb Raider I-III Remastered è sicuramente stato un regalo gradito ai fan, sebbene la mancanza di un'edizione fisica si è fatta sentire.

Aspyr, studio responsabile della saga (trovate l'ultimo capitolo su Amazon), aveva ammesso che una versione retail non era nei piani per il day one.

L'unica cosa certa è che nei prossimi mesi sarebbe pubblicata anche una nuova versione fisica della trilogia classica per le console Evercade.

Ora, però, via social è stato confermato che entro e non oltre la fine del mese di maggio di quest'anno verrà mostrata al pubblico la versione fisica di Tomb Raider I-III Remastered.

Nel post, viene confermato che la The Lara Croft Collection per Nintendo Switch riceverà un'edizione fisica, in collaborazione con Limited Run Games e Feral Interactive. I preordini saranno attivi dal 10 maggio al 9 giugno.

La vera notizia "calda" è però relativa alla collaborazione sempre con Limited Run Games anche per le edizioni fisiche di Tomb Raider I-III Remastered.

Il 21 maggio prossimo verranno resi i dettagli di questa edizione da collezione, con l'inizio dei preordini. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena verranno svelati i dettagli, immaginiamo relativi a tutte le versioni disponibili (con bonus inclusi).

Nell'attesa, vi ricordiamo che Aspyr ha rilasciato da poco una nuova patch per Tomb Raider I-III Remastered che ha ripristinato i poster dal livello di Tomb Raider III "Sleeping With The Fishes".

Ma non solo: se volete saperne di più su questa ottima collection dedicata a Lara Croft, nella nostra recensione della trilogia rimasterizzata vi abbiamo infatti spiegato che si tratta di «una compilation ottimamente realizzata, nonché rispettosa del materiale d'origine, in grado di farci rivivere tutto il feeling tipicamente anni '90 delle prime tre avventure di Lara Croft.»

Infine, alcune settimane fa la RTX Remix Mod per Tomb Raider 2 è tornata a mostrarsi, con un video relativo al Teatro dell'Opera, e sembra sembra più bella.