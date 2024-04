La trilogia di Tomb Raider potrebbe ricevere una versione "fisica", ma non quella che pensate

Tomb Raider I-III Remastered è uscito da diversi giorni, in versione esclusivamente digitale.

Messo da parte Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) gli appassionati hanno riscoperto con gusto le prime tre avventure dell'archeologa più famosa di tutti i tempi.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto raccontato che si tratta di «una compilation ottimamente realizzata, nonché rispettosa del materiale d'origine, in grado di farci rivivere tutto il feeling tipicamente anni '90 delle prime tre avventure di Lara Croft».

Ora, se l'idea di giocare alla trilogia originale di Tomb Raider in versione fisica vi alletta, sembra proprio che sia in arrivo una sorta di edizione su cartuccia per Super Pocket ed Evercade (via GamesRadar).

In particolare, Evercade è una console dedicata al retrogaming più che valida, che offre un parco titoli potenzialmente enorme, la possibilità di giocare in modalità portatile o collegandola al televisore (ve ne abbiamo parlato qui).

Pare ora che siano stati annunciati piani per nuove cartucce "Giga" che ci permetteranno di acquistare giochi classici 3D per il sistema senza dover investire in nuovo hardware.

Il tutto, per ospitare giochi più grandi che erano per lo più stati originariamente pubblicati su CD.

L'annuncio evita di nominare sistemi specifici, ma potrebbe significare che avremo con un sacco di giochi SEGA Saturn, PS1 e Dreamcast che funzioneranno sui sistemi Evercade.

A quanto pare, la trilogia originale di Tomb Raider dovrebbe approdare sul sistema. Anche se Blaze non ha ancora fatto annunci ufficiali sui giochi, è apparsa ieri una lista di Amazon - poi rimossa - per la presunta Tomb Raider Collection 1.

L'artwork della copertina si allinea con l'annuncio ufficiale di Blaze per le cartucce Giga, con il nuovo logo del formato sul dorso.

Sia Super Pocket che Evercade EXP supporteranno le nuove cartucce Giga, il che significa che saremo in grado di giocare a un sacco di classici in 3D man mano che verranno rilasciati.

Detto questo, non sappiamo ufficialmente quali giochi in 3D approderanno sulle portatili in questione, anche se la trilogia di Tomb Raider sarebbe più che perfetta. Vi aggiorneremo nel caso dell'ufficialità del suo arrivo.

Giga cartucce a parte, chissà se prossimamente sarà anche il momento di un Tomb Raider Remastered "Parte 2", visto che alcune coordinate scovate nella prima collection rimanderebbero a una seconda compilation.