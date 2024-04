Tomb Raider Remastered, i contenuti censurati stanno per tornare

Dopo l'ultimo aggiornamento di Tomb Raider Remastered, i fan hanno notato che sono spariti alcuni poster "piccanti" di Lara Croft.

Crystal Dynamics, studio responsabile della saga (trovate il loro ultimo capitolo su Amazon) aveva ammesso in più occasioni di non aver apprezzato alcuni stereotipi presenti nella trilogia originale.

L'ultima patch di Tomb Raider Remastered ha implementato tantissime modifiche per la trilogia, con ben 155 bug fix, ma a quanto pare uno ha fatto storcere il naso ai fan puristi.

La patch in questione ha infatti adoperato una censura che, come sempre accade in questi casi, ha fatto discutere la community. A quanto pare, però, presto i contenuti tagliati saranno ripristinati.

Come riportato anche da NintendoLife, infatti, Aspyr rilascerà una nuova patch per Tomb Raider I-III Remastered che ha ripristinerà i poster dal livello di Tomb Raider III "Sleeping With The Fishes".

Lo sviluppatore ha rilasciato una risposta sulla sua pagina di supporto ufficiale, affermando che i poster sono stati "inavvertitamente rimossi" e saranno ripristinati nel prossimo aggiornamento principale:

Grazie alla comunità di Tomb Raider per il vostro continuo feedback e supporto a Tomb Raider I-III Remastered con Lara Croft. Nella recente Patch 2, abbiamo apportato diversi aggiornamenti alle texture e alla grafica della versione HD. Nell'ambito di questi aggiornamenti, i poster di Sleeping With The Fishes (The Lost Artifact) sono stati inavvertitamente rimossi nella versione HD del gioco. Il problema è stato risolto e le texture saranno ripristinate nella patch 3.

Nei prossimi mesi sarà pubblicata anche una nuova versione fisica della trilogia classica per le console Evercade: vedremo se anche in quei casi assisteremo a qualche tipo di censura.

Nella nostra recensione della trilogia rimasterizzata vi abbiamo invece spiegato che si tratta di «una compilation ottimamente realizzata, nonché rispettosa del materiale d'origine, in grado di farci rivivere tutto il feeling tipicamente anni '90 delle prime tre avventure di Lara Croft.»