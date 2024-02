Tomb Raider Remastered, ci sono brutte notizie per i cacciatori di trofei

Tomb Raider Remastered tornerà molto presto per consentire ai giocatori più esperti (per così dire) di fare un tuffo nel passato, e ai più giovani di scoprire una trilogia di videogiochi a dir poco iconici.

Il pacchetto è stato annunciato qualche settimana fa e, un po' come un appuntamento romantico, permetterà ai giocatori di tornare ad avere a che fare con Lara Croft a partire dal 14 febbraio 2024.

Ovviamente questa raccolta è destinata principalmente ai nostalgici che, dopo Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) potranno presto rivivere tre classici senza tempo.

Il tutto sia su PS5 che PS4, ovviamente, ma per i giocatori che vorranno giocarlo sulla nuova generazione di console PlayStation c'è una brutta notizia.

In particolare per i cacciatori di trofei che non potranno ottenere quello di Platino.

Come scoperto dalla community su Resetera, infatti, la lista dei Trofei di Tomb Raider Remastered su PS5 non comprende quello di Platino, mentre su PS4 ce ne sono tree, uno per capitolo della trilogia.

Il motivo di questa assenza non è stato reso noto da Sony, ma è probabile che sia dovuto alle modifiche apportate su PS5 al sistema dei trofei. Dopo le recenti modifiche, infatti, i singoli giochi di una raccolta ora non possono avere i propri elenchi a meno che non abbiano dei launcher individuali, che Tomb Raider Remastered non sembra avere.

Una cosa simile è successa con Uncharted Legacy of Thieves, dove i trofei di Lost Legacy dovevano essere aggiunti come pacchetto DLC.

Vedremo se, dopo l'uscita, il team di sviluppo dedicato alla rimasterizzazione aggiungerà i trofei all'interno di Tomb Raider Remasteread oppure i giocatori dovranno dire addio al Platino.

Se non altro il lavoro sembra davvero ben fatto, come dimostra il recente videoconfronto tra le due incarnazioni dell'avventura di Lara Croft.

E se non vi basta ci pensa Nvidia a renderli veramente next-gen, con uno speciale aggiornamento dedicato a Tomb Raider 1 e Tomb Raider 2.