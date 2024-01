Tomb Raider Remastered e originale a confronto

Tomb Raider I-III Remastered è vicino, ma è ora il momento dei confronti coi titoli originali.

Dopo Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) i giocatori potranno presto riscoprire tre classici del passato.

I primi tre Tomb Raider saranno rimasterizzati ad alta definizione, dandoci modo di rivivere le avventure di Lara Croft.

Ora, dopo aver scoperto una valanga di informazioni sul gioco, è il momento di ammirare alcune immagini che mettono a paragone i giochi originali coi remaster.

Via DSO Gaming, Aspyr Media ha condiviso alcuni screenshot di confronto tra Tomb Raider I-III Remastered e le versioni originali di questi classici.

Gli screen vi daranno un'idea dei miglioramenti grafici apportati da queste rimasterizzazioni.

Da quello che sappiamo, Tomb Raider I-III Remastered avrà effetti di illuminazione in tempo reale. I giocatori possono anche aspettarsi texture migliori e modelli 3D di qualità superiore.

Inoltre, gli sviluppatori hanno sostituito gli sprite degli oggetti con modelli 3D. E sì, Aspyr ha anche aggiornato il modello di Lara, il quale riesce a rimanere fedele allo stile artistico originale. Allo stesso tempo, Lara non è più "spigolosa" come ai tempi dei 32-bit.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, no, queste rimasterizzazioni non avranno effetti di Ray Tracing o Path Tracing. Inoltre, non saranno compatibili con la RTX Remix Mod (la raccolta utilizzerà però le API DX12).

Infine, Aspyr ha condiviso i requisiti minimi di sistema del PC per questa raccolta. I giocatori di PC avranno bisogno almeno di un Intel i3 3240 o AMD FX 4100 con 4GB di RAM e una NVIDIA GeForce GT730 o AMD R7 240. La raccolta richiederà anche 5 GB di spazio libero su disco.

La compilation arriverà in ogni caso su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch e PC.

Sempre per quanto riguarda Tomb Raider, un fan sta attualmente lavorando a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Infine, un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è ora disponibile gratis.