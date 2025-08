Larian Studios ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento a sorpresa per Baldur's Gate 3, dimostrando di non aver ancora abbandonato del tutto il proprio capolavoro, nonostante il team principale sia ormai al lavoro su nuovi progetti inediti.

L'hotfix 33 appena rilasciato porta con sé una collezione eterogenea di correzioni che spaziano dai crash più fastidiosi fino a bug bizzarri, come un errore storico riguardante i ritratti dei personaggi principali, che secondo la community sembravano partecipare a una videochiamata di famiglia durante la pandemia.

Come riportato da PC Gamer, gli sviluppatori hanno ironicamente soprannominato questo aggiornamento "room temperature fix", ovvero un aggiornamento per la "temperatura della stanza", probabilmente per la natura poco entusiasmante di molte delle correzioni incluse, comunque importanti per garantire la migliore esperienza di gioco.

L'aggiornamento anche il famigerato bug dei ritratti che trasformava i compagni di avventura in partecipanti maldestri di una videoconferenza: per mesi i giocatori hanno dovuto sopportare la vista di personaggi disallineati rispetto alle cornici dei loro ritratti, che tra l'altro finivano per essere inespressivi — come nell'immagine di copertina — creando un effetto comico ma che alla lunga poteva rivelarsi fastidioso.

Considerando che proprio i compagni di avventure (di cui trovate diversi gadget su Amazon) sono uno degli aspetti caratterizzati meglio nel capolavoro di Larian, almeno grazie a questo hotfix potrete tornare a prenderli sul serio e appassionarvi alle loro vicende.

Tra le modifiche più divertenti spicca la correzione dedicata all'Oscura Pulsione, il personaggio Origine afflitto da amnesia che aveva la pessima abitudine di rovinare la propria storia: il protagonista dimenticava di aver perso la memoria e iniziava a chiacchierare allegramente di contenuti spoiler, anticipando rivelazioni che avrebbero dovuto arrivare molto più avanti.

Larian ha risolto il problema con un messaggio agli sviluppatori che suona come un amichevole rimprovero, come è solita fare nei suoi divertenti changelog, chiedendogli di smetterla di «rovinare il gioco» menzionando cosa di cui non dovrebbe sapere l'esistenza.

Sul fronte più tecnico, l'hotfix 33 di Baldur's Gate 3 elimina diversi crash che potevano verificarsi durante il combattimento, nell'interfaccia di scambio o quando si utilizzavano specifiche opzioni del menu radiale, ma sono stati aggiunti anche fix per meccaniche di gioco specifiche e per i dettagli estetici. Se volete scoprire voi stessi tutte le novità, vi lasciamo al changelog completo al seguente indirizzo.

Colgo l'occasione per ricordarvi che Larian Studios ha anche condiviso un dato molto interessante relativo alle statistiche di Baldur's Gate 3: la media di gioco su Steam è semplicemente impressionante, per un videogioco single-player di questa portata.