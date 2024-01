Tomb Raider Remastered è vivo e svela tutte le novità!

La trilogia rimasterizzata di Tomb Raider è vicina, ma è vero anche che la compilation era sparita, non mostrandosi più. Ora, però, ci sono novità.

Pochi mesi fa è stato confermato l'arrivo a sorpresa di Tomb Raider I-III Remastered.

Dopo Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) i giocatori potranno presto riscoprire tre classici senza tempo.

I primi tre Tomb Raider originali saranno infatti rimasterizzati ad alta definizione, dandoci modo di rivivere le prime avventure di Lara Croft.

Ora, dopo che è stato reso noto che la trilogia rimasterizzata di Tomb Raider avrà un sistema di controllo più moderno, Aspyr ha svelato una valanga di informazioni sul gioco.

Via PS Blog, infatti, il team ha spiegato: «Mentre Crystal Dynamics continuava a espandere la serie di Tomb Raider, sembrava il momento perfetto per presentare nuovamente al pubblico i giochi che hanno dato il via a tutto. Volevamo rendere omaggio alle fondamenta della serie e far sì che i giochi originali fossero accessibili, in tutta la loro gloria, al pubblico di oggi.»

E ancora: «Per le impostazioni moderne del controller, abbiamo preso ispirazione dalle ere Legend, Anniversary e Underworld di Tomb Raider. Queste modifiche sono visibili nei movimenti di Lara: la levetta destra ha il pieno controllo della telecamera e Lara si muove direzionalmente basandosi sulla posizione della telecamera. Proprio come il nostro approccio alla presentazione grafica, i controlli tank originali sono ancora disponibili tramite uno switch nel menu.»

«I menu in Tomb Raider utilizzavano modelli 3D per i kit medici e per le munizioni, ma gli oggetti di gioco erano sprite in 2D. Questo è uno dei compromessi che abbiamo fatto per dare una spinta in più alla raccolta degli oggetti», si legge nel post nel blog.

Ma non solo: «Siamo estasiati di annunciare che ci saranno più di 200 Trofei da ottenere, incluso il mio preferito, quello che prevede di rinchiudere il maggiordomo nel cella frigorifera. Perdonami, Winston! Guardate in basso per un piccolo assaggio di quello che potrete scoprire!»

Infine: «Vogliamo che siate in grado di condividere ambientazioni e momenti iconici, e per questo abbiamo aggiunto una consistente modalità foto per far mettere in posa Lara, mettere in pausa il gameplay, passare dalle grafiche moderne a quelle classiche e mettere in mostra queste ambientazioni.»

«In ogni momento all’interno del gioco, inclusa la modalità foto, potrete passare dalla grafica originale a quella moderna e viceversa. Abbiamo aggiunto nuovi modelli per un aspetto e una sensazione moderna costante. Siamo emozionati all’idea di mostrare come queste ambientazioni per PS1 appaiono con strumenti e tecnologie moderne.»

La compilation arriverà in ogni caso su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch e PC.

Sempre per quanto riguarda Tomb Raider, un fan sta attualmente lavorando a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Ma non solo: un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è ora disponibile gratis.