Spesso siamo abituati a vedere — e, nel nostro caso, riportarvi — indiscrezioni e fughe di notizie che scatenano l'entusiasmo dei fan, ma raramente si assiste a conseguenze legali così immediate come quelle che hanno coinvolto Matt Ryan, l'attore britannico che ha prestato la voce al protagonista di Assassin's Creed: Black Flag.

La voce di Edward Kenway ha svelato di essersi ritrovata al centro di una controversia: Ubisoft non avrebbe infatti gradito le recenti parole dell'attore, che aveva alimentato le indiscrezioni sul remake di Assassin's Creed Black Flag.

Ricorderete infatti che Matt Ryan sembrava averne praticamente confermato l'esistenza, anticipando ai fan che presto potreste dover rigiocare l'avventura, prima di fermarsi e chiarire di non poter aggiungere nulla di più al riguardo.

Le parole di Ryan, però, non sono passate inosservate agli uffici legali della compagnia francese, che hanno reagito con una fermezza che ha sorpreso lo stesso attore, come riportato anche da Kotaku.

Durante un secondo incontro con i fan, l'attore ha spiegato con evidente imbarazzo come la prima conversazione fosse stata registrata a sua insaputa, scatenando così le reazioni del publisher:

«Quando è successo, qualcuno stava registrando e io ero molto aperto e libero nel parlare, non sapevo che mi stessero effettivamente riprendendo con il telefono. Poi l'azienda ha minacciato di farmi causa. Quindi non dico nulla».

La voce di Edward Kenway, che questa volta ha chiaramente indicato la telecamera durante la conversazione, sembra aver imparato la lezione e ha utilizzato proprio questa seconda occasione per far capire ai fan di non insistere su argomenti che non può affrontare.

Ubisoft non ha ancora fornito dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, rifiutandosi di confermare ancora l'effettiva esistenza o meno di questo remake.

In ogni caso, a giudicare dalla reazione così forte del publisher — se confermata dai fatti, ovviamente — sembrerebbe ancora una volta scontato che dopo Shadows (che trovate su Amazon) stia per arrivare il momento di tornare su una delle avventure piratesche più amate di sempre.

Proprio nelle scorse giornate è stato inoltre avvistato un curioso aggiornamento dal backend di PlayStation Store, relativo proprio alla saga di Assassin's Creed: un possibile ed ennesimo indizio sul probabile annuncio imminente del remake. Per il momento, posso comunque solo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.