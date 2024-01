Tomb Raider 1 è ora davvero next-gen

I fan sono in attesa di Tomb Raider I-III Remastered, collection contenente i primi tre capitoli classici in versione riveduta e corretta, ma a quanto pare c'è chi ha deciso di crearsi da solo il remaster dell'episodio originale.

Dopo l'ultimo Shadow of the Tomb Raider i giocatori potranno presto riscoprire i classici del passato.

I tre Tomb Raider originali rimasterizzati ad alta definizione, ossia le prime tre avventure a 32-bit della leggendaria Lara Croft, non hanno infatti bisogno di presentazioni.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il bravissimo Skurtyyskirts sta attualmente lavorando a una RTX Remix Mod per il primo Tomb Raider.

Questa RTX Remix Mod aggiungerà il Full Ray Tracing/Path Tracing a questo grande classico, per un risultato sorprendente.

Da quello che sappiamo, la mod sarà ancora più bella non appena NVIDIA lancerà la fase Open Beta di RTX Remix.

L'illuminazione può letteralmente trasformare il classico gioco in terza persona. I miglioramenti visivi sono superiori a quelli che può ottenere Reshade Ray Tracing. Dopotutto, RTX Remix implementa un Path Tracing adeguato, quindi la cosa sorprende solo in parte.

Per chi se lo stesse chiedendo, questa mod non è purtroppo ancora disponibile per il download e al momento in cui scriviamo non c'è nemmeno una data di uscita.

Naturalmente, però, vi terremo aggiornati nel caso in cui vi fossero novità di qualsiasi genere.

Parlando ancora della trilogia rimasterizzata e ufficiale dei primi Tomb Raider, questa avrà un sistema di controllo più moderno,

Sempre per quanto riguarda Tomb Raider, un fan sta attualmente lavorando a un remake in UE5 di Tomb Raider: Legend, davvero niente male.

Ma non è tutto: un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è ora disponibile gratis.