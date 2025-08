Come ogni fine settimana, anche oggi torniamo a parlarvi degli omaggi gratuiti riservati da Prime Gaming: questa volta avrete a disposizione un solo nuovo gioco gratis da riscattare, che concluderà ufficialmente la line-up annunciata a luglio 2025.

Vi ricordo come sempre che l'iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti ad Amazon Prime, trattandosi di uno dei numerosi vantaggi proposti a chi decide di abbonarsi al servizio del colosso e-commerce.

Questa settimana avrete a disposizione soltanto Heroes of Loot: si tratta di un gioco di avventura che combina l'azione degli sparatutto twinstick con il dungeon crawling tipico del genere roguelike.

Una produzione che include tanti segreti da scoprire, stanze nascoste piene di oggetti unici e oggetti permanenti da trovare e raccogliere per aumentare i vostri poteri: potete riscattarlo facendo clic al seguente indirizzo ufficiale.

Il nuovo gioco gratis del fine settimana di Prime Gaming andrà riscattato sulla piattaforma GOG: ovviamente non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma solo avere un account sullo store.

Basterà seguire le poche e semplici istruzioni per riscattare il vostro nuovo omaggio, che resterà vostro per sempre e senza alcun limite di tempo.

Tuttavia, non dovrete dimenticarvi che la promozione ha un periodo limitato: Heroes of Loot potrà essere aggiunto ai vostri account fino al 29 ottobre 2025, dandovi dunque circa 3 mesi di tempo per aderire all'offerta.

Una promozione dunque particolarmente generosa e che non vi metterà particolare fretta, ma vi consiglio ugualmente di procedere il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene.

Potrete infatti scegliere di scaricare Heroes of Loot sui vostri PC anche in un secondo momento, ma almeno non dovrete temere di lasciarvi scappare questa offerta.

A questo punto non ci resta che attendere i nuovi annunci di Prime Gaming, che dovrebbero arrivare nel corso della prossima settimana: vi informeremo come sempre sulle nostre pagine non appena verrano svelati i giochi gratis di agosto.

Nel frattempo, colgo l'occasione per ricordarvi che su Epic Games Store sono già disponibili altri 2 giochi gratis da riscattare, solo per questa settimana.