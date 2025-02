Il setup definitivo per simulazioni di guida: Thrustmaster T128 è IN OFFERTA!

Se amate i giochi di simulazione e cercate un volante da gaming che offra un’esperienza di guida autentica, non lasciatevi sfuggire il Thrustmaster T128, oggi su Amazon a 199,99€, un calo significativo rispetto al prezzo originale di 242€! Questo pacchetto combina il volante T128, la pedaliera T2PM e il cambio TH8S Shifter Add-On, offrendo un setup completo per appassionati di guida e simulazioni.

Thrustmaster T128, chi dovrebbe acquistarlo?

Il volante T128 con Force Feedback dinamico vi trasporta al centro dell’azione, facendovi sentire ogni curva e ogni frenata con precisione straordinaria. Le leve del cambio magnetiche garantiscono cambi marcia fluidi e reattivi, mentre il design moderno con un angolo di rotazione fino a 900° lo rende perfetto per una vasta gamma di giochi e veicoli, dal rally al NASCAR. La pedaliera T2PM, solida e resistente, aggiunge ulteriore realismo alla vostra esperienza di guida.

Il TH8S Shifter Add-On completa il pacchetto con un cambio versatile dotato di schema ad “H” per 7 rapporti più retromarcia. Grazie alla tecnologia H.E.A.R.T, priva di attrito, il cambio offre precisione costante nel tempo, adattandosi perfettamente a veicoli di ogni tipo, dai camion ai GT. Questo pacchetto è compatibile con PC (Windows 10/11), Xbox Series X|S e Xbox One, un’opzione ideale per ogni setup.

Non lasciatevi scappare l’opportunità di migliorare la vostra guida in game con il Trhustmaster T128 Shifter Pack, oggi in offerta a soli 199,99€. Approfittate subito di questo drop di prezzo prima che il prezzo torni al suo valore originale!

Vedi offerta su Amazon