The Witcher Stagione 4, Laurence Fishburne entra nel cast!

Netflix si prepara a fare le cose in grande per la quarta stagione della serie di The Witcher, perché Laurence Fishburne è ufficialmente entrato nel cast dello show.

La serie che riprende pedissequamente le vicende dei romanzi di Sapkwoski (che trovate su Amazon) prosegue nonostante le turbolente vicende che hanno travolto la produzione.

L'addio di Henry Cavill ha fatto discutere moltissimo, al punto di creare numerose petizioni da parte dei fan che rivogliono l'attore di nuovo nel ruolo di Geralt, le quali stanno raccogliendo ovviamente moltissime adesioni.

Ma le riprese della stagione 4 di The Witcher sono cominciate senza Cavill in ogni caso e, mentre la produzione si prepara a tornare sul set, Netflix aggiorna il pubblico riguardo il cast.

Il colosso dello streaming ha infatti confermato l'innesto di Laurence Fishburne:

L'attore che ha interpretato l'iconico Morpheus nell'altrettanto iconico The Matrix, con una carriera a dir poco incredibile che di recente l'ha visto in John Wick e Ant-Man and the Wasp Quantumania, sarà Regis all'interno di The Witcher, portando un grande contributo alla già amatissima serie TV.

Regis, ufficialmente Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy, è un medico e raffinato gentiluomo che diventa subito amico dello Strigo, ma nasconde anche un oscuro segreto.

Laurence Fishburne si unirà a Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg, Freya Allan nei panni di Ciri e Joey Batey nei panni di Ranuncolo.

Netflix continua a dare soddisfazioni ai fan dei videogiochi, quindi, mentre dall'altro lato sembra che voglia impegnarsi ulteriormente sulla produzione di videogiochi vera e propria, e sta puntando ad un colosso giapponese.

A proposito di quarti capitoli, anche la serie videoludica di The Witcher sta continuando e CD Projekt Red ha confermato che i lavori sul nuovo capitolo della saga sono cominciati.