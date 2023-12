The Witcher, la petizione per il ritorno di Henry Cavill continua a volare

Il franchise di The Witcher è diventato un cult anche nelle serie TV, sebbene l'addio dell'attore originale di Geralt, ossia Henry Cavill, è stato un duro colpo per molti.

Lasciando da parte i romanzi la versione live action dello Strigo aveva sicuramente lasciato il segno.

Del resto, il regista Marc Jobst - che ha diretto diversi episodi della prima serie di The Witcher - ha condiviso le sue riflessioni sull'uscita di Cavill dallo show.

Ora, dopo che mesi fa i fan hanno aperto una petizione per il ritorno del buon Henry nei panni di Cavill, sembra proprio che quest'ultima stia continuando a racimolare consensi (via GamingBible).

La petizione su Charge.org sta raccogliendo un notevole slancio, con oltre 320mila firme, a dimostrazione di quanto Cavill sia amato nei panni del Lupo Bianco.

Ovviamente, ciò non vuol dire che la produzione si convincerà presto a riassumere l'attore ed ex Superman del DCEU, ma è anche vero che l'interesse del pubblico per un suo ritorno non si è mai sopito del tutto.

Se quindi volete farvi sentire anche voi, firmando la suddetta petizione, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo. Sia mai che qualcosa si smuova sul serio.

Per ora, infatti, Liam Hemsworth continua a rivendicare il ruolo di Geralt nella prossima stagione di The Witcher su Netflix, la cui uscita è prevista tra il 2024 e il 2025.

Inoltre, di recente Andrzej Sapkowski - autore dei romanzi originali - ha candidamente rivelato che Netflix «non lo ha mai ascoltato», con sua grande frustrazione.

Sempre Sapkowski è in ogni caso già all'opera su un nuovo libro, a più di 10 anni dal suo ultimo romanzo, per continuare a dare linfa vitale al suo mondo.

Per i nostalgici dei videogiochi, invece, sappiate che c'è una nuova serie in cui tornerà il doppiatore originale di Geralt.