The Witcher, ecco quando inizieranno le riprese della Stagione 4

La misteriosa quarta stagione di The Witcher sta ormai per prendere ufficialmente il via: nel 2024 potremo finalmente vedere Liam Hemsworth nei panni di Geralt, dopo aver raccolto il testimone da Henry Cavill.

Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, questo mese sarà quello decisivo per l'inizio dei lavori: tra pochi giorni dovrebbe infatti iniziare la pre-produzione, una fase che servirà a preparare il terreno per le riprese vere e proprie.

Advertisement

Lo staff dello show di casa Netflix dovrebbe impiegare circa 10 settimane per preparare il nuovo adattamento di The Witcher (trovate il terzo capitolo videoludico su Amazon), al termine delle quali dovrebbero iniziare le riprese il prima possibile.

Secondo l'ultimo report di Redanian Intelligence, questo significa che la Stagione 4 di The Witcher inizierà i lavori veri e propri a partire da marzo 2024: la produzione dovrebbe poi andare avanti fino a ottobre 2024 circa, anche se c'è la possibilità che si possa concludere con un mese di anticipo.

Seguendo il trend delle precedenti stagioni, ciò significherebbe che ci sarebbero possibilità molto concrete di vedere la quarta stagione su Netflix a partire dall'estate 2025, ma immaginiamo che la produzione offrirà ampio tempo per mostrarci Liam Hemsworth nel suo ruolo il prima possibile.

Non possiamo ovviamente augurarci che il tutto vada per il meglio e che la produzione riesca a smentire i più scettici, dopo che l'addio di Henry Cavill ha deluso così tanto gli appassionati da aver dato origine a petizioni per il suo ritorno.

Anche Andrzej Sapkowski, l'autore dei romanzi originali della saga, non aveva risparmiato attacchi allo show di Netflix, sottolineando di essere sempre stato ignorato e mai ascoltato. Un'affermazione a cui non facciamo fatica a credere, considerando le enormi differenze adottate dallo show nelle ultime stagioni.

Tuttavia, Sapkowski aveva anche ammesso di ritenere la voce di Henry Cavill perfetta per Geralt: vedremo se Liam Hemsworth riuscirà a ottenere gli stessi consensi.