The Witcher Stagione 4 conferma Zoltan: ecco l'attore che lo interpreterà

Netflix continua a fare le cose in grande per la quarta stagione della serie di The Witcher, che ora porta a casa una nuova serie di attori per continuare la serie di successo sulla piattaforma di streaming.

La serie che riprende pedissequamente le vicende dei romanzi di Sapkwoski (che trovate su Amazon) prosegue nonostante le turbolente vicende che hanno travolto la produzione.

Il rumoroso addio di Henry Cavill ha fatto notizia a dir poco, e la produzione si sta preparando al suo addio con tanto di scene dedicate che, in qualche modo, spiegheranno l'abbandono dell'attore all'amata serie Netflix.

E dovrannoi spiegarlo decisamente bene, perché la stagione 5 è già noto che sia in produzione e The Witcher continuerà su Netflix in un modo o nell'altro anche senza Henry Cavill.

Ma, in ogni caso, il cast della stagione 4 di The Witcher continua ad ingrandirsi confermando nuovi attori e annunciandone di nuovi (tramite Redanian Intelligence).

Viene confermato l'attore sudafricano Sharlto Copley nei panni dello spietato cacciatore di taglie Leo Bonhart, mentre emergono i nomi di Zoltan Chivay e Stefan Skellen.

Danny Woodburn intrepreterà l'amato nano Zoltan Chivay, che molti conosceranno dai videogiochi della serie, mentre nei libri Zoltan insieme ai suoi amici nani accompagna Geralt e la sua Hansa per un po'.

Ma The Witcher Stagione 4 aggiungerà al cast anche l'ottimo James Purefoy. L'attore interpeterà Stefan Skellen, spia e consigliere di Emhyr.

Una tripletta di nuovi nomi che renderanno, forse, l'addio di Henry Cavill meno amaro. Un cast che continua ad essere sempre più imponente, dopo la recente conferma di Laurence Fishburne, che entra allo stesso modo nel cast della prossima stagione dello show.

A proposito di quarti capitoli, anche la serie videoludica di The Witcher sta continuando e CD Projekt Red ha confermato che i lavori sul nuovo capitolo della saga sono cominciati.