The Witcher Stagione 3, «c'è una minaccia reale» secondo Cavill

La Stagione 3 di The Witcher sarà l'ultima con Henry Cavill, ma a quanto pare l'attore ha voluto ora anticipare ciò che ci aspetterà nel nuovo ciclo di episodi.

L'attore tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per un'ultima volta, nello show ispirato alla saga fantasy (che trovate su Amazon nel terzo capitolo della serie videoludica di CD Projekt RED).

Se la showrunner ha spiegato il vero perché l'attore ha deciso di abbandonare lo show, staremo a vedere se il suo addio non sarà stato vano.

Dopo che l'attore di Jaskier (alias Ranuncolo) ha di recente parlato della Stagione 3, la quale avrà «qualcosa alla Batman», Cavill ha ripreso la parola.

Come riportato anche da GamesRadar, parlando con il portale Tudum, Cavill ha dichiarato: «Ora c'è una minaccia reale. È reale, non è più teorica, è pratica. Ed è molto, molto pericolosa. Stanno entrando nella tana del leone ovunque vadano».

Non solo, visto anche che la guerra si avvicina: «Geralt è stato molto disinvolto riguardo a queste minacce di guerra, carestia e fine dei tempi», continua Cavill.

«È come se dicesse: 'Guarda. Ci sono passato, l'ho fatto. Non è la fine dei tempi. Sarà solo un'altra battaglia'. Poiché tutti cercano Ciri, questo cambia la sua intera prospettiva sulle cose».

Ricordiamo in ogni caso che la terza stagione di The Witcher andrà in onda su Netflix il 29 giugno prossimo. Dopo una brevissima pausa di pochi giorni, lo show tornerà per la seconda parte il 27 luglio.

Ma non solo: sembra infatti che una fetta specifica di appassionati eviterà The Witcher Stagione 3 costi quel che costi, esortando gli altri a fare lo stesso.

Per concludere, a seguito del primo trailer della terza serie delle avventure di Geralt, sembra che i fan abbiano avuto da ridire anche relativamente al vestito indossato da Yennefer.