The Witcher Stagione 3 avrà «qualcosa alla Batman»

La terza stagione di The Witcher sarà sicuramente importante, specie per il fatto che sarà l'ultima con Henry Cavill.

L'attore tornerà infatti a vestire i panni di Geralt di Rivia per un'ultima volta, nello show ispirato alla saga (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo della serie di videogiochi).

Di recente, la showrunner ha spiegato il vero perché l'attore ha deciso di abbandonare lo show Netflix.

Ora, come riportato anche da TheGamer, è l'attore di Jaskier (alias Ranuncolo) a parlare della Stagione 3, la quale avrà «qualcosa alla Batman».

Joey Batey, che continuerà a interpretare il personaggio anche nella prossima stagione, ha descritto alcuni elementi della serie simili a quanto visto nei progetti dedicati al Cavaliere Oscuro.

«C'è qualcosa alla Batman in tutto questo. Essere al di sopra delle macchinazioni politiche del mondo», ha spiegato Batey, sottolineando che le persone sono i veri mostri, al contrario di alcune delle bestie che Geralt è stato incaricato di abbattere durante la prima e la seconda stagione.

Non si tratta solo di parallelismi con Batman, ma anche di somiglianze tra The Witcher e The Last of Us. Getalt ha infatti ora qualcosa per cui combattere, dovendo proteggere Ciri praticamente da tutto e tutti.

Il fatto che stiano cercando di mettere le mani sulla giovane potrebbe significare che il Witcher non potrà schierarsi da nessuna parte se non dalla sua, esattamente come accade con Joel ed Ellie.

La terza stagione di The Witcher andrà in onda su Netflix il 29 giugno prossimo. Dopo una breve pausa, lo show tornerà per la seconda parte il 27 luglio.

Vero anche che una fetta di appassionati eviterà The Witcher Stagione 3 a tutti i costi, esortando gli altri a fare lo stesso.

Infine, a seguito del primo trailer della Stagione 3, sembra che i fan abbiano da ridire circa il vestito indossato da Yennefer.