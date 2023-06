The Witcher S3, le scene finali di Cavill saranno «molto forti», e si parla di come introdurre Liam Hemsworth

La terza stagione di The Witcher di Netflix è in arrivo quest'estate, con Henry Cavill che interpreterà il "suo" Geralt di Rivia per l'ultima volta.

Il ritorno del Witcher (che trovate anche nella serie di videogiochi di CD Projekt RED, recuperabile su Amazon) è pronta al ritorno.

L'ultimo trailer della Summer Game Fest ha mostrato tra le altre cose anche la Caccia Selvaggia, che i videogiocatori del terzo capitolo conoscono fin troppo bene.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, in vista dell'arrivo della nuova stagione su Netflix, i produttori dello show hanno fatto qualche accenno alle sue ultime scene di Cavill nel ruolo e a quello che succederà quando entrerà in scena Liam Hemsworth.

«È una stagione molto forte per Henry, un grande finale per il ruolo di Geralt», ha dichiarato il produttore esecutivo Steve Gaub a Yahoo! Entertainment.

«Penso che la cosa più importante per noi fosse assicurarci che fosse molto orgoglioso di quelle ultime [scene], invariabilmente gli ultimi momenti sono quelli con cui lasci il pubblico, e questi ultimi due episodi sono molto forti per lui».

E ancora: «Penso che se ne sia andato a testa alta e che abbia passato le redini come molti franchise finiscono per fare, passando il personaggio principale da un attore all'altro, e saremo in ottime mani con Liam».

Il produttore esecutivo Tomek Baginski ha anche fatto qualche anticipazione su come Hemsworth prenderà le redini del Lupo Bianco nella quarta stagione.

«Abbiamo un piano molto, molto buono per introdurre il nostro nuovo Geralt e la nostra nuova visione di Geralt con Liam», ha aggiunto Baginski.

«Non mi addentro in queste idee perché sarebbe un enorme spoiler, [ma] è anche molto, molto vicino alle idee meta che sono profondamente radicate nei libri, specialmente nel quinto».

Sarà interessante capire come lo show affronterà il recasting. Il quinto libro della saga di Andrzej Sapkowski è "La signora del lago", che vede (attenzione agli spoiler) Ciri attraversare un portale e ritrovarsi in un mondo diverso. È possibile che la serie abbia in programma qualcosa di simile a un multiverso per la quarta stagione? Staremo a vedere.

Ricordiamo in ogni caso che la terza stagione di The Witcher andrà in onda su Netflix il 29 giugno prossimo. Dopo una piccola pausa, lo show tornerà per la seconda parte, più precisamente il 27 luglio.

