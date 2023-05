The Witcher, il prossimo spin-off avrà una star d'eccezione

La Stagione 3 di The Witcher vedrà la luce questa estate, essendo anche l'ultima con Henry Cavill, ma a quanto pare ci sono altri spin-off all'orizzonte.

Lo show ispirato alla saga fantasy (che trovate su Amazon nel terzo capitolo della dei videogiochi di CD Projekt) ha infatti già dato vita in passato a prodotti non legati alla serie principale.

Tra questi The Witcher Blood Origin, che nella nostra recensione abbiamo definit0 «il proverbiale passo falso, la serie TV che non serviva e che di fatto non aggiunge nulla di nuovo a un franchise già di suo ricchissimo e sfaccettato».

Ora, dopo che si è parlato di uno spin-off incentrato sulla Banda dei Ratti, sembra che le sorprese non siano finite qui.

Come riportato anche da GamesRadar, il nuovo spin-off di The Witcher potrebbe vedere in prima fila l'attore di The Expendables e Rocky IV, Dolph Lundgren.

Lundgren ha dichiarato all'agenzia svedese Aftonbladet di essere attualmente impegnato nelle riprese di un progetto televisivo in Sudafrica dedicato proprio a The Witcher.

Può sembrare poco, ma un precedente rapporto dell'inizio del mese di Redanian Intelligence suggeriva che le riprese dello spin-off sulla Banda dei Ratti avrebbero preso il via a breve.

Secondo il rapporto, la serie ruoterà intorno a «sei ladri adolescenti che devono fare affidamento sulle loro abilità criminali mentre pianificano il più grande colpo della loro carriera, contro il più pericoloso giro di criminalità del regno».

Curiosamente, è stato confermato che un membro dei Ratti (Mistle di Christelle Elwin) apparirà nella terza stagione di The Witcher, lasciando intendere che potrebbe esserci un potenziale crossover tra le due serie.

Ricordiamo in ogni caso che la terza stagione di The Witcher andrà in onda su Netflix il 29 giugno prossimo. Dopo una piccola pausa, lo show tornerà per la seconda parte, più precisamente il 27 luglio.

Ma non solo: dopo il primo trailer della terza serie delle avventure di Geralt di Rivia, alcuni fan hanno avuto da ridire circa un dettaglio di Yennefer.