The Witcher Stagione 3, la guerra ha inizio nel trailer ufficiale

La terza stagione di The Witcher di Netflix è in arrivo quest'estate con Henry Cavill che interpreterà Geralt di Rivia per l'ultima volta, tanto che alla Summer Game Fest è stato mostrato in anteprima il primo full trailer.

Il ritorno della saga (che trovate anche nella serie di videogiochi di CD Projekt, che trovate su Amazon) è pronta al ritorno.

Advertisement

Il trailer mostra tra le altre cose anche la Caccia Selvaggia, che i videogiocatori del terzo capitolo conoscono fin troppo bene.

Poco sotto trovate il filmato ufficiale.

Riprendendo le fila del finale della seconda stagione, i nuovi episodi vedranno Geralt di Rivia portare in salvo Ciri (Freya Allan), mentre fuggono da nemici di ogni genere perennemente sulle loro tracce.

Yennefer (Anya Chalotra) si occuperà dell'addestramento magico della giovane, portandola alla fortezza di Aretuza per sfruttare il suo potere. Tuttavia, sembra che il pericolo sia ancora in agguato e che sia più temibile del previsto.

Ricordiamo in ogni caso che la terza stagione di The Witcher andrà in onda su Netflix il 29 giugno prossimo. Dopo una piccola pausa, lo show tornerà per la seconda parte, più precisamente il 27 luglio.

Nel mentre, già si parla del prossimo spin-off dedicato alla saga, il quale potrebbe avere una star d'eccezione.