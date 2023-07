The Witcher Stagione 3, l'addio di Cavill è vicino: eccone un assaggio

La prima parte della terza stagione di The Witcher su Netflix è disponibile da poche settimane, sebbene ora gli occhi sono puntati sulla seconda, con Henry Cavill nel ruolo di Geralt per l'ultima volta.

La serie (che trovate anche nella saga di videogiochi su Amazon) si appresta ad andare incontro a uno stravolgimento epocale.

Presto sarà infatti il turno di Liam Hemsworth di vestire i panni di Geralt - e l'attore non ha intenzione di deludere i fan - una scelta che molti fan non hanno condiviso.

Ora, Netflix ha pubblicato il trailer del finale della terza stagione di The Witcher, il cosiddetto Volume 2, dandoci così modo di sbirciare l'addio di Cavill. Trovate il video nel player sottostante.

La sinossi ufficiale della terza stagione recita:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

L’epica conclusione della terza stagione sarà in ogni caso composta da tre episodi e sarà disponibile tra pochissimi giorni.

La prima parte della Stagione 3 di The Witcher è infatti visionabile su Netflix dal 29 giugno scorso. Dopo la piccola pausa, lo show tornerà con la seconda parte, a partire dal 27 luglio.

Restando in tema, poche settimane fa l'attore che interpreta Ranuncolo ha insistito per includere nella terza stagione un personaggio specifico.

Infine, nella terza stagione di The Witcher Geralt è chiamato ad affrontare demoni di ogni genere: ce n'è uno in particolare che ha creato non pochi problemi allo Strigo.