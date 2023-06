The Witcher, l'interprete di Geralt nel gioco è malato di cancro

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco davvero molto amato, sebbene la notizia di oggi fa sicuramente stringere il cuore in una morsa di dolore.

L'avventura di Geralt ha avuto uno slancio di recente grazie alla versione next-gen (che trovate anche su Amazon).

Advertisement

Il franchise di The Witcher è a dir poco fondamentale per CD Projekt, visto che del mondo fantasy stanno arrivando molti progetti principali e secondari, sebbene alcuni di questi sono stati ridimensionati.

Considerando quindi che The Witcher 3 rimane il prodotto più imponente di CDPR, come riportato anche da GamesRadar non sorprese che la community si sia stretta attorno all'attore principale del gioco dopo la diagnosi di cancro.

In un tweet di ieri, Doug Cockle - che interpreta Geralt di Rivia in tutti e tre i videogiochi di The Witcher e in numerosi cameo - ha dichiarato di essersi sottoposto a un controllo casuale per la malattia, non avendo alcuna idea della sua condizione prima della diagnosi.

Cockle ha dichiarato che il trattamento è «in corso ma per ora sembra buono» e ha incoraggiato gli uomini sopra i 50 anni a sottoporsi al test.

La community ha offerto il suo sostegno a Cockle sui social media, con commenti su Reddit e Twitter, i quali sperano in una sua pronta guarigione.

Altri commenti hanno lodato la trasparenza dell'attore, ribadendo il suo invito a sottoporsi al test e a diffondere la consapevolezza della prevenzione.

La redazione di SpazioGames augura ovviamente un enorme in bocca al lupo a Cockle, con l'augurio che la malattia possa essere sconfitta in tempi brevi.

Parlando di cose ben più liete, CD Projekt RED ha di recente parlato del costo esorbitante dello sviluppo dei suoi videogiochi, con riflessioni molto interessanti.

Questo, mentre gli altri progetti non legati al mondo dei videogiochi procedono senza problemi, come la serie Netflix di The Witcher che ha confermato la quinta stagione.