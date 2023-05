The Witcher, confermata ufficialmente la Stagione 5

La terza stagione di The Witcher di Netflix è in arrivo quest'estate con Henry Cavill che interpreterà Geralt di Rivia per l'ultima volta, ma a quanto pare è tempo di pensare alla Stagione 5.

Il sostituto di Cavill per la Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, il quale è pronto a vestire i panni del protagonista principale (visto anche nel terzo capitolo della serie di videogiochi di CD Projekt, che trovate su Amazon).

Come riportato anche da Redanian Intelligence, la direttrice del casting di The Witcher, Sophie Holland, ha confermato che la quarta stagione inizierà presto le riprese e che la quinta seguirà a ruota.

In una nuova intervista, Holland, ha infatti dichiarato: «Stiamo per iniziare le riprese della quarta stagione con Liam Hemsworth e ci sarà un breve intervallo, per poi passare direttamente alla quinta stagione.»

Se ricordate, a settembre 2022 Netflix aveva dichiarato l'intenzione di girare sia la Stagione 4 che la Stagione 5 back-to-back. Per quanto ne sappiamo, la Stagione 4 è già stata in gran parte o interamente scritta e la Stagione 5 a quanto pare è già stata delineata.

Secondo un precedente rapporto, la quarta stagione di The Witcher avrebbe dovuto iniziare le riprese a settembre 2023 e concludersi a maggio 2024.

È quindi possibile - per non dire altamente probabile - che questo riguardi in realtà il programma della produzione di entrambe le stagioni, dato che parliamo di 9 mesi, mentre la Stagione 3 è stata girata in soli 5 mesi. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo in ogni caso che la terza stagione di The Witcher andrà in onda su Netflix il 29 giugno prossimo. Dopo una piccola pausa, lo show tornerà per la seconda parte, più precisamente il 27 luglio.

Nel mentre, già si parla del prossimo spin-off dedicato alla saga, il quale potrebbe avere una star d'eccezione.