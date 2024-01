The Witcher Stagione 4, il casting di Regis non convince i fan

L'entusiasmo nei confronti della Stagione 4 di The Witcher ha subito un brutto colpo dopo l'ormai noto addio di Henry Cavill nei panni di Geralt, ed è forse proprio per questo motivo che Netflix sta cercando di ravvivare l'interesse con nuovi grandi nomi nel cast.

Sappiamo già che sarà Liam Hemsworth a prendere il posto dell'ex Superman come nuova star dello show, ma nelle scorse ore è stato svelato uno dei personaggi che vedremo nella nuova stagione, con un volto che probabilmente in pochi si sarebbero aspettati.

Come vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine si tratta infatti di Laurence Fishburne, attore che ha ricoperto tantissimi ruoli nel cinema, ma ricordato e ancora oggi apprezzato da molti fan soprattutto per la sua interpretazione di Morpheus nella trilogia di Matrix.

Fishburne interpreterà il ruolo di Regis, che i fan dei videogiochi hanno avuto modo di scoprire nell'espansione Blood and Wine di The Witcher 3 (lo trovate su Amazon): come già avvenuto in passato per altri personaggi dello show, sembra che anche questa interpretazione sarà molto diversa da quella pensata nei romanzi e adattata nei videogiochi.

Inevitabilmente, questo sembra aver già scatenato le prime reazioni negative, che stanno raccogliendo la maggior parte dei consensi: sembra infatti che i fan pensino che, per quanto l'attore abbia già dimostrato in passato la sua bravura, sarebbe stato meglio scegliere una star più somigliante al ruolo.

Anche su Reddit molti utenti si sono mostrati increduli di fronte a questa scelta, al punto che c'era chi credeva non fosse reale per via della tendenza di Netflix a fare scelte di casting inaspettate.

Ovviamente c'è anche chi la pensa diversamente e ritiene che il talento di Laurence Fishburne sarà sufficiente per far ricredere gli scettici, ma resta il problema che il suo casting potrebbe non essere sufficiente per smettere di rimpiangere Henry Cavill.

Insomma, è probabile che toccherà aspettare di vedere la Stagione 4 di The Witcher in azione per scoprire se questa scelta potrà davvero far ricredere i fan, che al momento sembrano avere poca fiducia nelle stagioni rimanenti dello show.

Ad ogni modo, ricordiamo che le riprese vere e proprie della Stagione 4 dovrebbero iniziare a marzo, dunque è probabile che nelle prossime settimane scopriremo altri casting importanti.

Nel frattempo, anche CD Projekt sta pensando ai prossimi videogiochi per la serie, confermando che il quarto capitolo di The Witcher è già in pieno sviluppo.