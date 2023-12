The Witcher, la Stagione 4 sta per iniziare la produzione

Dopo l'addio di Henry Cavill alla serie The Witcher, c'è molta curiosità di capire come se la caverà il sostituto Liam Hemsworth, chiamato a un compito decisamente non facile a partire dalla Stagione 4.

I fan ancora oggi rimpiangono l'addio dell'ex Superman al ruolo di Geralt di Rivia, al punto che le relative petizioni per li suo ritorno non hanno mai smesso di fermarsi — anche se è altamente improbabile che possano rivelarsi decisive per il futuro dello show.

Del resto, anche lo stesso autore della saga letteraria ha ammesso di immaginare la voce di Henry Cavill come quella giusta per Geralt, preferendola anche a quella vista nei videogiochi di CD Projekt (trovate The Witcher 3 su Amazon), ma sta per arrivare il momento di voltare decisamente pagina.

A causa dell'ormai noto sciopero di attori e sceneggiatori, risolto soltanto nelle scorse settimane, l'inizio delle riprese aveva subito considerevoli ritardi, ma Netflix sembra finalmente essere riuscita a rimettersi in carreggiata: come segnalato da Redanian Intelligence, pare che la pre-produzione sia andata avanti da tempo nelle scorse settimane.

Questo significa che a gennaio 2024 ci sarà la prossima fase decisiva, con l'inizio delle riprese vere e proprie che pare ormai imminente: se tutto andrà bene, la produzione potrebbe dunque concludersi entro la fine del prossimo anno.

Tenendo conto di queste tempistiche, sembra estremamente probabile che la Stagione 4 di The Witcher non sarà mandata in onda prima dell'estate 2025, ma è chiaro che senza alcun comunicato ufficiale si tratta solo di una pura speculazione da parte nostra, che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni.

In ogni caso, a partire dal 2024 potremmo iniziare a vedere le prime immagini di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia: vedremo se riuscirà a rendere giustizia allo strigo e a far ricredere i fan, sempre più nostalgici di Henry Cavill.