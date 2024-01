The Witcher: Corvo Bianco è il "sequel" che i fan meritano (ma non è un videogioco)

CD Projekt RED ha in cantiere The Witcher 4, nome in codice Polaris, ma a quanto pare non sarà un sequel diretto del gioco precedente.

Il terzo episodio della serie (che trovate su Amazon) dovrebbe infatti aver messo la parola fine alle avventure di Geralt di Rivia.

Mentre è stato reso noto che CDPR punta a far lavorare 400 sviluppatori sul prossimo The Witcher 4 entro la metà del 2024, sembra però che qualcuno abbia deciso di dare un vero "seguito" al terzo capitolo.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Dark Horse ha confermato che è in arrivo una nuova serie a fumetti intitolata The Witcher: Corvo Bianco.

Se questo nome vi ricorda qualcosa, probabilmente è perché Corvo Bianco è un vigneto visitato nella brillante espansione Blood and Wine.

The Witcher: Corvo Bianco è realizzato dal fumettista italiano Corrado Mastantuono, al suo debutto con un fumetto pubblicato negli Stati Uniti.

La storia sarà scritta da Bartosz Sztybor, che ha molta familiarità con gli adattamenti della serie The Witcher.

«Per un witcher, la vita semplice può essere difficile da trovare, e ancora più difficile da abbandonare. Quando Geralt acquisisce il gusto per un ritmo più lento - buon vino e buona compagnia - la routine di un witcher si eclissa facilmente», si legge nella sinossi di The Witcher: Corvo Bianco.

«Con Yennefer al suo fianco, si potrebbe sperare che Geralt riesca davvero a godersi un assaggio della bella vita. Ma le macchie della storia sono profonde e, come il sangue e il vino, ogni goccia attira chi vuole di più».

The Witcher: Corvo Bianco sarà una serie in cinque parti e il primo numero arriverà in fumetteria negli USA l'8 maggio 2024.

Restando in tema, alcune settimane fa la voce di Geralt, Doug Cockle, ha reso noto che vedrebbe benissimo Ciri come protagonista del prossimo videogioco.

Ma non è tutto: il bravissimo "apokryphos" ha da poco lanciato un'enorme mod del gameplay di The Witcher 3, chiamata Eternal Hunt.

Per concludere, scoprite come se la cava il vecchio Geralt nella versione Next-Gen di The Witcher 3: Wild Hunt, nella nostra recensione.