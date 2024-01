The Witcher 4, il 2024 sarà un anno cruciale per il gioco

Secondo CD Projekt RED, The Witcher 4 potrebbe entrare in piena produzione già quest'anno.

Il terzo capitolo è infatti un gioco ormai divenuto immortale, ma è ora di andare oltre.

Del resto, sapevamo che la produzione di The Witcher 4 era ai nastri di partenza, e le nuove conferme non possono che farci gioire.

L'amministratore delegato della società, Adam Badowski, ha dichiarato che il team punta a far lavorare 400 sviluppatori sul gioco entro la metà del 2024, suggerendo che l'atteso sequel diventerà uno degli obiettivi principali dello studio (via The Gamer).

Parlando con Reuters, Badowski non ha potuto dare un'idea di quando The Witcher 4, nome in codice Polaris, sarà lanciato.

Tuttavia, ha aggiunto che il team ha imparato molto dal famigerato ciclo di sviluppo di Cyberpunk 2077, sperando di evitare un altro lancio disastroso.

Nell'intervista, Badowski spiega che portare il prossimo gioco di The Witcher in fase di produzione non è una garanzia, ma un'aspirazione. «Vorremmo avere circa 400 persone che lavorano al progetto entro la metà dell'anno».

Sul suo sito web, CD Projekt Red afferma di avere più di 1.000 dipendenti, quindi si tratta di un numero impressionante di sviluppatori per un solo gioco.

Questo è altrettanti vero se si considera che lo studio ha in cantiere anche altri giochi, in particolare il sequel di Cyberpunk 2077, nome in codice Orion.

Sebbene Badowski non abbia fornito molti dettagli, possiamo presumere che The Witcher 4 - o qualunque sarà il suo nome - sarà la priorità di CDPR per il futuro (oltre a essere il gioco potenzialmente più grande della compagnia).

Polaris si prospetta quindi essere un gioco molto ambizioso e che, per questo motivo, non vedremo affatto presto. Ci vorrà difatti qualche anno per vedere il titolo completo, sperando che stavolta CD Projekt non faccia errori.