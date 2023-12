The Witcher 4 potrebbe avere Ciri come protagonista, c'è chi ne è certo

CD Projekt RED ha in cantiere The Witcher 4, il quale sarà l'inizio di una nuova saga slegata - pare - dalle vicende del celebre Geralt di Rivia.

Dopo aver portato a termine le avventure dello Strigo con il terzo capitolo (che trovate su Amazon) è il momento quindi di guardare a un nuovo protagonista.

Nell'ambito dei risultati finanziari semestrali, CD Projekt ha rivelato che sul gioco stanno lavorando circa 260 sviluppatori, roba non da poco insomma.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, la voce di Geralt in The Witcher ha reso noto che vedrebbe benissimo Ciri come protagonista assoluta del prossimo videogioco.

«La teoria migliore che ho sentito, perché ha senso, è quella secondo cui si concentreranno su Ciri e sulle sue avventure in qualche modo, forma o modo» ha dichiarato l'attore Doug Cockle in un'intervista a IGN US.

«Perché, attenzione agli spoiler, nei libri Ciri viaggia tra le dimensioni e tra i mondi», spiega Cockle.

«È uno dei suoi poteri e lo fa un po' anche nel gioco. Quindi penso che sarebbe davvero emozionante se The Witcher 4 si concentrasse in qualche modo sulle avventure di Ciri».

Cockle guarda anche ai giochi incentrati su Geralt per trovare degli indizi: «In The Witcher 3: Wild Hunt l'hanno in qualche modo preparata, perché si può giocare nei panni di Ciri in alcuni episodi del gioco. Quindi mi sembra che se non lo fanno ora, allora so di cosa parlerà The Witcher 5, perché ha senso. Ma non ne ho idea. Sono entusiasta di scoprirlo».

Al di fuori dello sviluppatore, nessuno sa davvero di cosa parlerà The Witcher 4 (nome in codice Polaris), attualmente in fase di sviluppo.

L'unico indizio - molto vago - che abbiamo sul sequel è l'immagine di un medaglione di lince coperto di neve, che forse allude a un'altra scuola dei Witcher.

Nei romanzi, tuttavia, la stessa Ciri indossa un medaglione a forma di gatto, quindi l'immagine teaser potrebbe anche indicare una potenziale avventura in solitaria con la pupilla di Geralt in giro per il mondo.

Questo, senza contare anche che con molta probabilità The Witcher 4 sarà il gioco più grande di sempre di CD Projekt RED.

Infine, se non lo avete ancora fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt nella nuova versione current-gen, nella nostra recensione dedicata.