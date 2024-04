Lo spin-off di The Witcher è stato "cancellato"

La quarta stagione di The Witcher su Netflix è in lavorazione, ma a quanto pare lo spin-off precedentemente annunciato non si farà più.

Lo show televisivo (divenuto celebre anche grazie alla serie di videogiochi, specie il terzo capitolo su Amazon) proseguirà.

Nella nostra recensione della Stagione 3 vi abbiamo spiegato che si tratta di «una serie che si lascia guardare a fatica, divisa in due parti più per smorzare la noia generale, che per vere esigenze produttive».

Henry Cavill, che ha interpretato Geralt per tre stagioni, è pronto a essere sostituito da Liam Hemsworth nella quarta stagione di prossima uscita.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, lo spin-off basato sui Ratti, il gruppo di giovani neofiti che incontra Ciri (Freya Allan) alla fine della terza stagione di The Witcher, non si farà.

Un nuovo rapporto suggerisce infatti che l'idea potrebbe essere "rielaborata" in uno speciale o addirittura innestata nella quarta stagione di The Witcher.

Redanian Intelligence afferma che il periodo di riprese previsto per sei-otto episodi è stato ridotto a "uno o due". Si suppone che Netflix abbia rifiutato di accettare l'intera stagione dopo aver visto i primi filmati.

La storia dei Ratti sarà probabilmente "fusa" alla quarta stagione di The Witcher sotto forma di flashback.

Il gruppo è stato introdotto per la prima volta nel finale della terza stagione e ha visto Giselher (Ben Radcliffe), Mistle (Christelle Elwin), Iskra (Aggy K. Adams), Kayleigh (Fabian McCallum), Reef (Juliette Alexandra) e Asse (Connor Crawford) salvare Ciri dopo che era stata catturata dai mercenari.

Recentemente è stato annunciato anche che The Witcher su Netflix si concluderà con la quinta stagione.

Ma non solo: l'attrice Anya Chalotra ha parlato del suo lavoro sul set di The Witcher Stagione 3, rivelando un episodio che l’ha messa in imbarazzo.

Infine, l'arrivo di Liam Hemsworth nei panni di Geralt sarà "spiegato" grazie a un nuovo cantastorie nella Stagione 4 di The Witcher.