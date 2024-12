The Witcher 4, svelata l'attrice che interpreta Ciri

The Witcher 4 è ufficiale e allo stesso modo abbiamo avuto la conferma che CD Projekt Red ha scelto Ciri come protagonista che, in questa nuova versione cresciuta, ha una nuova attrice a darle vita.

Si tratta di Ciara Berkeley, come riporta Redanian Intelligence.

Ciara Berkeley, giovane attrice nota per ruoli in produzioni britanniche come Normal People, The Deceived e Bad Sisters, sarà la nuova voce di Ciri, sostituendo Jo Wyatt, che aveva dato vita al personaggio in The Witcher 3 (lo trovate su Amazon).

Qualche ora dopo l'annuncio ai The Game Awards 2024, in cui abbiamo visto la witcher alle prese con un contratto in un remoto villaggio tormentato per generazioni da un mostro che esige sacrifici rituali, l'attrice ha condiviso l'entusiasmo di interpretare Ciri tramite i suoi profili social:

«Sono così emozionata di condividere il trailer del gioco The Witcher IV e onorata di interpretare Ciri in questo prossimo capitolo della saga di The Witcher», ha detto Ciara Berkeley nel suo post.

Il trailer cinematografico è stato pre-renderizzato con un build su misura dell’Unreal Engine 5, girando su una GPU NVIDIA GeForce RTX non ancora annunciata. Durante l’evento, CD Projekt Red ha rivelato che il titolo, in precedenza noto con il nome in codice Polaris, segna l’inizio di una nuova saga e vede Ciri al centro della narrazione.

Sarà anche interessante capire chi interpreterà Ciri nella versione italiana del gioco, visto che di seguito al trailer originale è stato anche lanciato un altro trailer doppiato in italiano per The Witcher 4.

Restando in tema, CD Projekt ha spiegato in un'intervista come mai Ciri sarà la nuova protagonista di The Witcher 4, concludendo così la saga di Geralt. Il quale sarà comunque all'interno del titolo, non preoccupatevi, sebbene non sappiamo ancora in che ruolo rispetto al suo rapporto con Ciri.