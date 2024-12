Geralt sarà in The Witcher 4, è ufficiale

Durante il trailer di The Witcher 4 ai The Game Awards 2024, una frase ha catturato l’attenzione dei fan.

Ambientato anni dopo gli eventi di The Witcher 3: Wild Hunt (che trovate su Amazon), il gioco mette in scena una nuova protagonista.

Il trailer ha sicuramente mandato in brodo di giuggiole i fan, curiosi di scoprire se Geralt di Rivia apparirà o no nel nuovo capitolo.

«È tempo di una nuova saga. Ci vediamo sul sentiero». Un messaggio che ha subito richiamato alla mente la voce inconfondibile del celebre protagonista dei primi tre capitoli della serie.

Nonostante The Witcher 4 abbia già confermato Ciri come protagonista principale, molti si sono chiesti se Geralt sarebbe comunque apparso in questo nuovo capitolo, ambientato dopo gli eventi di The Witcher 3.

IGN US ha ora potuto confermare che Geralt sarà presente in The Witcher 4 e che la voce udita nel trailer è effettivamente quella di Doug Cockle, storico doppiatore del personaggio.

La conferma arriva direttamente da CD Projekt RED, che ha dichiarato: «Geralt apparirà nel gioco, ma non vogliamo rivelare il suo ruolo con precisione. Per saperne di più, dovrete aspettare ancora un po’.»

Alla fine di The Witcher 3, Geralt si trovava in una sorta di “semi-pensionamento” nel suo vigneto a Toussaint. Questo ha portato molti a chiedersi come il personaggio possa tornare in azione.

In un’intervista esclusiva con IGN US, i designer della lore e del franchise di CD Projekt RED, Cian Maher e Marcin Batylda, hanno spiegato che il ritorno di Geralt è perfettamente coerente con la timeline già stabilita degli eventi.

Tuttavia, i dettagli su come e perché il Lupo Bianco sarà coinvolto in questa nuova saga restano avvolti nel mistero.

Con queste premesse, The Witcher 4 si prospetta un mix intrigante di novità e nostalgia, pronto a entusiasmare vecchi e nuovi fan.