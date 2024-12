The Witcher 4, ecco il nuovo trailer doppiato in italiano

I The Game Awards 2024, l’evento più atteso dell’anno per gli appassionati di videogiochi, hanno regalato una sorpresa straordinaria: il primo trailer ufficiale di The Witcher 4, la nuova avventura targata CD Projekt RED, che segna il ritorno dell’universo di Geralt di Rivia.

Ma la vera novità per i fan italiani è che il trailer è stato presentato interamente doppiato in italiano, segnale di un’attenzione crescente verso il nostro mercato.

Nel trailer, che ieri ha mandato in visibilio i presenti e gli spettatori collegati in streaming, è possibile ascoltare un doppiaggio di altissimo livello.

Anche se i dettagli sul cast non sono ancora stati rivelati, la qualità del lavoro lascia intendere che siano stati coinvolti ottimi doppiatori italiani, per mantenere la tradizione di eccellenza del franchise (trovate il terzo capitolo su Amazon).

La scelta di includere il doppiaggio italiano sin dal primo trailer segna un cambiamento significativo rispetto al passato, dove spesso le localizzazioni venivano rilasciate solo in prossimità del lancio del gioco.

Il trailer ha svelato poco della trama, mantenendo un’aura di mistero che ha catturato l’attenzione dei fan.

Tuttavia, alcuni dettagli sono emersi: pur mantenendo legami con la saga originale, il gioco segna l’inizio di una nuova era, con un protagonista diverso da Geralt, ossia Ciri.

Inoltre, paesaggi innevati, antiche rovine e foreste misteriose sono solo alcuni degli scenari mostrati, tutti resi con un livello di dettaglio incredibile grazie al motore grafico Unreal Engine 5.



La localizzazione completa sin dal trailer di ieri dimostra come CD Projekt RED stia riconoscendo l’importanza del pubblico italiano, che ha sempre accolto con entusiasmo le avventure del witcher.

Questo passo potrebbe indicare che anche il gioco completo sarà completamente doppiato, una notizia che sicuramente farà piacere a molti.

Non resta che attendere ulteriori dettagli, ma una cosa è certa: The Witcher 4 si preannuncia come uno dei giochi più attesi e ambiziosi degli ultimi anni, pronto a catturare il cuore dei fan italiani e di tutto il mondo.

Restando in tema, CD Projekt ha spiegato in un'intervista come mai Ciri sarà la nuova protagonista di The Witcher 4, concludendo così la saga di Geralt.