The Witcher 4 si mostra ai The Game Awards 2024, e c'è Ciri

I The Game Awards 2024 hanno regalato una delle sorprese più attese dai fan: un nuovo sguardo al prossimo capitolo della saga di The Witcher, attualmente in sviluppo presso CD Projekt RED.

Lo studio polacco, celebre per il lavoro svolto con la trilogia originale e il recente Cyberpunk 2077, ha svelato un nuovo trailer che lascia intravedere un futuro ambizioso per l’amato universo fantasy.

Il trailer, mostrato durante l’evento e realizzato in Unreal Engine 5, ha catturato l’attenzione con un’estetica mozzafiato e una narrazione intrigante.

Ambientato anni dopo gli eventi di The Witcher 3: Wild Hunt (che trovate su Amazon), il gioco promette una nuova generazione di protagonisti.

Le immagini hanno mostrato infatti Ciri chiaramente invecchiata (ma la cicatrice è al suo posto).

Il trailer, della durata di quasi sei minuti, introduce per la prima volta Ciri come protagonista.

La sequenza mostra la giovane witcher alle prese con un contratto in un remoto villaggio, tormentato per generazioni da un mostro che esige sacrifici rituali.

The Witcher IV è in sviluppo utilizzando una versione personalizzata della tecnologia Unreal Engine 5.

Il trailer cinematografico è stato pre-renderizzato con un build su misura dell’Unreal Engine 5, girando su una GPU NVIDIA GeForce RTX non ancora annunciata.

Durante l’evento, CD PROJEKT RED ha rivelato che il titolo, in precedenza noto con il nome in codice Polaris, segna l’inizio di una nuova saga e vede Ciri al centro della narrazione.

Il progetto punta a espandere l’universo di The Witcher senza tradire le radici che hanno reso la serie una leggenda nel panorama videoludico.

La finestra di lancio rimane ancora lontana, ma il trailer ha già acceso l’entusiasmo della community.

Vi ricordiamo che trovate tutte le notizie e i trailer dei The Game Awards 2024 nel nostro ricco recap aggiornato in tempo reale.