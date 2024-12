The Witcher 4, perché Geralt non è più il protagonista? «Era la scelta più logica»

Uno degli annunci più sorprendenti di The Game Awards 2024 è stato indubbiamente il primo trailer di The Witcher 4, quarto capitolo della saga di successo di CD Projekt.

Un titolo che, come facilmente intuibile, sarà ambientato molto dopo gli eventi dell'amatissimo The Witcher 3 (lo trovate su Amazon), come dimostrato dalla scelta di una nuova protagonista.

Geralt di Rivia non sarà più infatti l'eroe principale della storia: al suo posto troveremo invece Ciri, visibilmente invecchiata ma pronta a raccogliere l'eredità di cacciatrice di mostri.

Una scelta che sembrerebbe implicare la canonicità di un finale in particolare di The Witcher 3, che per ovvi motivi non vi sveleremo in questa sede, ma che, pur avendo decisamente senso, allo stesso tempo potrebbe intristire chi sperava di vestire ancora una volta i panni di Geralt di Rivia.

In un'intervista rilasciata alla redazione di IGN USA, l'executive producer Małgorzata Mitręga ha spiegato che la scelta di rendere Ciri la nuova eroina della storia era «la scelta più logica e organica» per proseguire la saga:

«[The Witcher] ha sempre riguardato lei, fin dagli inizi della saga letta nei romanzi. È un personaggio fantastico e complesso. Ovviamente, come protagonista abbiamo dovuto dire addio a Geralt. Quindi questa è una continuazione [della storia]».

Il game director Sebastian Kalemba sottolinea che Ciri è comunque molto più giovane di Geralt, il che permetterà ai giocatori di definire meglio il suo personaggio da un punto di vista ruolistico rispetto al precedente protagonista.

Ciri formerà infatti un suo codice da Witcher, decidendo a modo suo come affrontare la caccia ai mostri, le sue avventure e le svariate missioni di gioco.

CD Projekt ammette che la scelta di rendere Ciri la protagonista di The Witcher 4 potrebbe comunque non soddisfare tutti i giocatori, soprattutto se particolarmente affezionati alla trilogia, ma confermano che «non è stata una scelta casuale» e che merita di avere la possibilità di avere un'avventura tutta sua.

Del resto, durante lo stesso The Witcher 3 avevamo già avuto più di un assaggio delle sue abilità: sarà molto interessante scoprire come il team di sviluppo riuscirà ad espanderle in questa nuova attesissima avventura.

Se siete curiosi di scoprire tutti gli annunci della serata, oltre a The Witcher 4, vi lasciamo al nostro recap a tema dell'evento.