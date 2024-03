Cyberpunk 2 sarà «una fusione unica tra film e videogioco»

Il sequel di Cyberpunk 2077 sembrerebbe essere particolarmente ambizioso: CD Projekt non ha mai nascosto di aver appreso molto durante lo sviluppo del suo open world, manifestando la volontà di migliorare tutto il possibile nel secondo capitolo della saga.

Al momento sappiamo ben poco su "Cyberpunk 2" — attualmente noto con il nome in codice Project Orion — ma sappiamo che è ormai entrato in pieno sviluppo da qualche settimana e che è già andata a caccia di nuovi talenti da aggiungere allo staff.

Il sequel di Cyberpunk 2077 (trovate la Ultimate Edition su Amazon) vuole spezzare definitivamente le barriere tra cinema e videogiochi, espandendo così ulteriormente una narrazione già particolarmente apprezzata con il primo capitolo.

Un nuovo annuncio di lavoro scoperto da Game Rant (via Tech4Gamers) segnala che CD Projekt è attualmente alla ricerca di un nuovo Lead Cinematic Animator per far parte del team al lavoro proprio su Cyberpunk 2.

Lo studio polacco spiega anche all'interno dell'annuncio di cosa si sta occupando il team di cui andrà a far parte il candidato ideale, svelando un dettaglio decisamente interessante:

«Il nostro Cinematics Team si concentra sul creare sequenze cinematiche altamente interattive usando animazioni e motion capture, creando una fusione unica tra film e videogioco».

L'offerta di lavoro sembrerebbe anche suggerire possibili cutscene realizzate in terza persona: un'ipotesi che aveva già anticipato lo stesso team di sviluppo, che non si era detto sicuro di voler sviluppare ancora una volta un gioco in soggettiva.

Si tratta in ogni caso di una premessa molto interessante e di sicuro particolarmente ambiziosa: non possiamo che attendere con curiosità di saperne di più su questo progetto, non appena la stessa CD Projekt si sentirà abbastanza sicura da condividere ulteriori dettagli.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che proprio da oggi inizierà ufficialmente il periodo di prova gratuita per Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S: dalle ore 16 di oggi fino alla mezzanotte del 31 marzo potrete provare le prime 5 ore totalmente gratis.